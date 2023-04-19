Prime Video'ya Film Keyfini Artıran Muhteşem Özellik Eklendi

Dijital platformlardaki tüm film ve diziler, her zaman muhteşem ses kalitesini sunamıyor. Öte yandan çıkış cihazınızın özellikleri de film ve dizi izlerken yaşadığınız ses deneyimini bir hayli etkileyebiliyor. Prime Video, kullanıcılar tarafından pek çok kez dile getirilen şikayete el attı.

Prime Video'ya yakın zamanda eklenen "Dialogue Boost" isimli özellik, film ve dizilerde geçen diyalogları diğer ses kanallarından ayırıp yükselterek tüm konuşmaları duymanıza yardımcı oluyor.

Diyalog Güçlendirme İçin Yapay Zekadan Destek Alındı

Bazı filmler, sinema deneyimine göre tasarlandığı için bir dijital platformda izlenildiği takdirde özellikle diyalogları duymak bir hayli zor olabiliyor. Uzun bir zamandır süregelen bu soruna karşı Amazon oldukça ilginç ve kullanıcı dostu bir çözüm getirdi.

Diyalog Güçlendirme ismindeki özellik, yapay zekanın yardımıyla diyalogları diğer ses kanallarından ayırarak daha yüksek bir ses seviyesinde sunuyor. Böylece hiçbir altyazıya ihtiyaç duymadan en sessiz diyalogları dahi net bir şekilde duyabiliyorsunuz.

Prime Video içerisindeki ses ayarlarından "Dialogue Boost" seçeneğinin seçilmesiyle aktif edilebilecek özellik, tüm cihazlarda kullanılabiliyor. Diyalog sesi artırma özelliği, şimdilik sadece Amazon Originals film ve dizileri için sunuluyor.