Beklenen Oldu: Prime Video, Netflix'i Geride Bırakmayı Başardı

2022 yayın akış hizmetleri için kaotik bir yıl oldu. Netflix milyonlarca abonesini kaybederek reklam destekli bir plan başlattı ve şifre paylaşımını engelledi. HBO Max şok edici bir şekilde tamamlanmış bir Batgirl filmini rafa kaldırdı ve ardından hizmetinden topluca içerik silmeye başladı. Disney Plus'taki Andor, Star Wars serisini tamamen yeniden canlandırdı ancak 2022'nin belki de en büyük sürprizi Prime Video'nun pazar payında Netflix'i geride bırakması oldu.

Yayın rehberi JustWatch'ın verilerine göre Prime Video ABD'de Netflix'i zirveden indirdi. Sitenin verileri "Prime Video'nun şu anda ABD'de SVOD pazarının lideri olduğunu ve Netflix'e karşı %1'lik bir üstünlüğe sahip olduğunu" gösteriyor.

Prime Video, Pazar Payında Netflix'i Geçti

Bu açıklama, sitenin 1 Ekim - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında JustWatch'taki tüm SVOD (isteğe bağlı abonelik) hizmetlerine olan ilgiyi ölçen Q4 2022 Streaming Charts'tan geliyor. Prime Video %21 pazar payı ile zirvede yer alırken Netflix %20 ile hemen arkasından geliyor. Disney Plus %15 ile üçüncü, HBO Max %14 ile dördüncü ve Hulu %11 ile çift haneli rakamlarda yer alan diğer tek hizmet olma başarısını gösteriyor.

Geçtiğimiz aylarda Yüzüklerin Efendisi'nden Reacher'a kadar Prime Video yayın kütüphanesine yapılan heyecan verici eklemeler, Prime Video'nun giderek büyüyen pazar payına önemli katkılar sağladı.

En büyük yayın hizmetlerinin 2022 yılı boyunca nasıl bir yükseliş ve düşüş eğilimi gösterdiğini görmek özellikle ilginç. Prime Video yılın büyük çoğunluğunu yükselişle geçirirken, Netflix geçen sonbaharda dibe vurmuş gibi görünüyor. Disney Plus, HBO Max, Apple TV Plus ve Paramount Plus mütevazı bir büyüme gösterirken, Hulu yılı başladığı yerde bitirdi.

Peki siz hangi yayın hizmetini izlemeyi daha çok seviyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.