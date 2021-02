Görünüşe göre Prince of Persia: The Sands of Time Remake için epey bir süre bekleyeceğiz. Son olarak Mart ayına ertelenen oyundan yine bir kötü haber geldi. Prince of Persia: The Sands of Time Remake yeniden ertelendi. Umarız bu defa son olur. Detaylar haberimizde.

Ubisoft Pune ve Ubisoft Mumbai tarafından PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilen ve geriye dönük uyumluluk ile PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde de oynanabilecek olan Prince of Persia: The Sands of Time Remake, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın sonlarına doğru gerçekleştirilen Ubisoft Forward yayını sırasında duyurulmuştu. Bu esasen seride yepyeni bir oyun görmek isteyen bizler için sevinçten havalara uçuracak türden bir duyuru olamamış olsa da, Fransız yayıncının kapıyı kapatmadığı ve gelecekte beklediğimiz oyunu göreceğimize dair güçlü bir işaret olarak sayılabilir.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake Ne Zaman Çıkacak?

Bildiğiniz gibi Prince of Persia: The Sands of Time Remake ilk olarak 21 Ocak 2021 tarihi işaret edilmişti. Ancak Aralık ayında bir duyuru yapan geliştirici ekip, bizlere beklediğimiz bir deneyimi sunabilmek için fazladan zamana ihtiyaçları olduğunu ve bu nedenle de 18 Mart 2021 tarihine bir erteleme kararının alındığını belirtmişti. Görünüşe göre belirtilen tarih de ekip için yeterli olarak görülmemiş olacak ki yeni bir erteleme duyurusunda bulunuldu. Ancak bu sefer durum ise farklı. Öyle ki, net bir tarih yok. Muhtemelen tekrar tekrar erteleyip keyfimizi kaçırmamak için böyle bir karar alındı.

Fransız yayıncı tarafından söylenene göre, duyurudan bu yana yeniden yapım ile ilgili oldukça fazla sayıda olumlu geri dönüşler alınmış. Geliştirici ekip de bu desteğe mümkün olan en iyi oyun ile karşılık verebilmek istiyormuş. Yeni ertelemenin altında yatan neden olarak da bu gösteriliyor: “Bu fazladan geliştirme süresi, ekiplerin orijinale sadık kalırken taze hissettiren bir yeniden yapım sunmalarına olanak tanıyacak.”

Daha önceden verilen detaylara göre, Prince of Persia: The Sands of Time Remake ile orijinal hikayeye dokunulmayacak. Yani yine Prince olarak Sands of Time'ın Vizier'ın ellerine düşmesini engelleme çalışacağız. Bir yandan düşmanlar ile savaşırken bir yandan da bulmacaları çözeceğimiz oyunda, hançerimiz ile zamanı kontrol edebileceğiz. Bununla birlikte görsel olarak yeni düşman karakter modellemeleri, geliştirilmiş sesler, parkur animasyonları ve müzikler ile yeni sinematik sahneler sunacak. Bunların yanı sıra, kamera, kontroller ve çatışma sistemi de tamamıyla yeniden yaratılarak bugünün standartlarına taşınacak ama orijinal ile modern versiyon arasında geçiş yapabilmek mümkün olacak.

Şu anda ön-siparişte olan oyunu çıkışından önce satın almanız durumunda, orijinal Prince kıyafetini, orijinal silah setini ve klasik filtreyi içeren Back to the Origins Seti paketinin sizin olacağını bir kez daha hatırlatalım.