Bu gece gerçekleşecek Ubisoft Forward öncesi yine bir klasik yaşandı. Sunum sırasında duyurulacak olan Prince of Persia: The Sands of Time Remake sızdırıldı! Detaylar haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Prince of Persia Remake gündeme gelmişti. Guatemala menşeli perakendeci MAX, oyunun PlayStation 4 ve Switch versiyonlarını listelemesine dahil etmişti. Dahası ise bu yılın Kasım ayı içerisinde çıkacağını belirtmişti. ResetEra forumlarındaki Schlorgan isimli kullanıcının gözüne takılan bu listeleme, Bloomberg bünyesinde çalışmaya başlayan Jason Schreier tarafından da doğrulanmıştı ki kendisinin sızıntı haberler konusunda bir hayli iyi performans gösterdiğini biliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Triple Click Podcast yayınına da katılan Schreier, burada yaptığı kısa bir açıklama ile Prince of Persia Remake oyununun Ubisoft Forward sırasında bir dizi oyun ile duyurulacağına işaret etmişti.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake Geliyor!

Bugün ise yeniden yapım Prince of Persia, Ubisoft tarafından dolaylı yoldan doğrulandı. ResetEra kullanıcısı AndrewDTF, Prince of Persia: The Sands of Time Remake oyununun Rus Uplay sayfasında listelendiğini fark etmiş. Bu, oyunun çıkış yapacağı platformlarının arasında PC'nin de olacağını gösteriyor. Ancak diğer platformlar belirsizliğini koruyor. Mevut nesil için mi yoksa yeni nesil için mi çıkacağı yoksa nesil geçişine mi denk geleceği bilinmiyor. Yaşanan sızıntı sonrasında kısa bir video da ortaya çıktı.

Bizleri heyecanlandıran bu sızıntı sonrasında, TSİ 22:00 sıralarında başlayacak olan Ubisoft Forward etkinliğini daha büyük bir heyecanla beklemeye başladık. Bakalım üçlemenin ilk oyunu mevcut teknoloji ile animasyonlar, görsellik ve oynanış olarak ne kadar gelişim kaydetmiş? Gelişmeleri heyecan ile takipte olacağız.