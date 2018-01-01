Prisma 50 Milyon İndirilme Sayısını Geride Bıraktı

2016'nın Temmuz ayında Android pazarına gelen ve büyük bir patlama yaşayan Prisma, diğer fotoğraf filtre uygulamalarına göre farklılığını yansıtmayı başarmıştı. Fotoğrafları yapay zeka kullanarak düzenleyen Prisma, bugün itibarıyla Play Store'da 50 milyon indirilmeyi geride bıraktı.

Bir döneme damgasını vuran Prisma, içerdiği filtreler sayesinde bir hayli popüler hale gelmişti. Hatta ilk olarak iOS platformuna sunulan ve Android kullanıcılarının kıskandığı Prisma uygulaması, iOS'tan bir süre sonra da Android pazarına giriş yapmıştı. Ancak etkisini sadece birkaç ay sürdürebilen Prisma, yeni filtre yayınlamamasından ve internete ihtiyaç duymasından dolayı eleştirilere de maruz kalmıştı. Ancak yine de sevilen bir uygulama olduğunu belirtmek gerekiyor.

Tüm bunlara rağmen Prisma, Play Store pazarında güzel bir indirilme sayısına ulaştı. Şu anda 50 milyon ila 100 milyon arasında bir indirme rakamına sahip olan uygulama, 500 bin kişi tarafından oylandı ve 5 üzerinden 4.2 puana layık görüldü. Ayrıca Android 4.1 Jelly Bean'den sonraki tüm versiyonlarda çalışmasıyla dikkat çeken Prisma, eskimiş akıllı telefonlarda bile çalışmasıyla alkışı hak ediyor. Ancak eski telefonlarda ne kadar başarılı olduğu ayrı bir tartışma konusu.

Prisma iOS pazarında ise, 16 bin kişi tarafından oylandı ve 4.5 puana sahip oldu. Ayrıca uygulama iOS 9 üzerindeki cihazlarda sorunsuz çalışıyor.