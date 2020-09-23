Prison Break 6. Sezonu İle Geri Dönüyor!

Prison Break'ın ilk dört sezondan sonra geçen uzun aradan sonra beşinci sezonun geleceği ile ilgili haberin verilmesinin sonrasında dizinin hayranları büyük bir heyecanla beşinci sezonu beklemeye başlamıştı. Dizinin beşinci sezonu yayımlanıp bittikten sonra dizinin hayranlarının kafasında bir soru daha meydana gelmişti: Prison Break 6. sezonu gelecek mi? Prison Break dizisinin vazgeçilmez oyuncularından Dominic Purcell ise dizinin altı sezonu ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldıracak önemli bir açıklamada bulundu. İşte detaylar!

Prison Break 6. Sezonu Olacak mı?

Prison Break dizisindeki Lincoln Burrows karakterine can veren Dominic Purcell, 5. sezonun sonrasında hayranların kafasında beliren soru işaretlerinin büyük bir kısmını ortadan kaldıracak bir açıklama yaptı. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı gönderi aracılığı ile hayranların sorusuna yanıt veren oyuncu, Instagram gönderisinin açıklama kısmında şu ifadelere yer verdi:

"Söylenti 1. Evet, 50 yaşındayım, yaşlıyım. Söylenti 2. Kelim. Hayır, saçım var ama insanlar tıraş etmemi istiyor. Söylenti 3. Prison Break dizisinin 6. sezonu gelecek mi? Evet. Söylenti 4. İnsanları seviyor muyum? Hayır. Toplu olarak değil. Kesinlikle hayır."

Prison Break dizisinin altıncı sezonu ile ilgili dizinin yapımcısı tarafından henüz net bir bilgi verilmemiş olsa da dizinin oyuncusunun paylaşımının doğru olma olasılığı bir hayli yüksek. İlk olarak 2005 yılında yayımlanan ve o zamandan bu yana dünyanın dört bir yanındaki insanların beğenisini kazanmaya devam eden dizinin altıncı sezonu ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.