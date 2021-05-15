Prof. Ceyhan: Vaka Sayısındaki Azalışın Tedbirlerle Alakası Yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan vaka azalışının tam kapanma tedbirlerinden bağımsız olduğunu dile getirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı'na göre, normalleşme sürecinde de tedbirlerin devam etmesi zorunlu.

Türkiye genelinde 29 Nisan tarihinde başlayan "tam kapanma" önümüzdeki 17 Mayıs'ta sona eriyor. Bu süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayılarındaki düşüşün alınan tedbirlerden bağımsız olduğuna inanıyor.

"(Vaka sayılarındaki) şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir" şeklinde konuşan Ceyhan, normalleşme sürecinin nasıl işleyeceğini de detaylandırdı.

Prof. Ceyhan'dan vaka azalışı açıklaması

Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, ilk olarak açılması zorunlu olan sektörlerden başlanacağını dile getirdi. "İlk açacağımız yerler salgının yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı" diyen Ceyhan, virüsün en çok ev ortamında, toplu taşımada ve iş yerlerinde yayıldığını söyledi.

"Vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle falan alakası yok. Onun büyük etkisini daha görmeye başlamadık. Eğer o eklenirse daha hızlandığını göreceğiz" şeklinde konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, normalleşme adı altında tedbirlerin kaldırılmaması gerektiğine işaret etti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın Habertürk kanalında yaptığı açıklamada öne çıkan başlıklar şu şekilde: