Prof. Ceyhan: Vaka Sayısındaki Azalışın Tedbirlerle Alakası Yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan vaka azalışının tam kapanma tedbirlerinden bağımsız olduğunu dile getirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı'na göre, normalleşme sürecinde de tedbirlerin devam etmesi zorunlu.
Türkiye genelinde 29 Nisan tarihinde başlayan "tam kapanma" önümüzdeki 17 Mayıs'ta sona eriyor. Bu süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayılarındaki düşüşün alınan tedbirlerden bağımsız olduğuna inanıyor.
"(Vaka sayılarındaki) şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir" şeklinde konuşan Ceyhan, normalleşme sürecinin nasıl işleyeceğini de detaylandırdı.
Prof. Ceyhan'dan vaka azalışı açıklaması
Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, ilk olarak açılması zorunlu olan sektörlerden başlanacağını dile getirdi. "İlk açacağımız yerler salgının yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı" diyen Ceyhan, virüsün en çok ev ortamında, toplu taşımada ve iş yerlerinde yayıldığını söyledi.
"Vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle falan alakası yok. Onun büyük etkisini daha görmeye başlamadık. Eğer o eklenirse daha hızlandığını göreceğiz" şeklinde konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, normalleşme adı altında tedbirlerin kaldırılmaması gerektiğine işaret etti.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın Habertürk kanalında yaptığı açıklamada öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane; bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri.
- Hala vaka sayımız çok yüksek. Kolay olmayacak. Ve şu bizi yanıltıyor; vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle falan alakası yok. Onun büyük etkisini daha görmeye başlamadık. Eğer o eklenirse daha hızlandığını göreceğiz.
- Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir.
- Vakaların görülme yaş ortalaması giderek aşağıya iniyor. 65 yaş üzerinde vakalar daha çok belirti gösteriyor. Yaş aşağı indikçe belirti verme oranı azalıyor. Çocuklarda yüzde 5'e kadar iniyor. Biz sadece belirti verenlere test yaptığımız için artık oran düşüyor ve bizim yakaladığımız kişi sayısı azalıyor.
- Vaka sayısı dediğimiz virüs pozitif kişi sayısı çok değişmeyebilir ama hasta sayısı yani bizim yakaladığımız kişi sayısı belirgin derecede azabilir.
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