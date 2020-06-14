Prof. Demiralp'tan İkinci Dalga Açıklaması: Maliyeti Çok Yüksek Olacak

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü Prof. Selva Demiralp, Bilim Akademisi tarafından düzenlenen "Covid-19 Salgınının İktisadi Analizi" isimli webinar'da bir sunum yaptı. Prof. Demiralp, ikinci dalga ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

"İkinci Dalganın Maliyeti Çok Yüksek Olacak"

Prof. Demiralp, Türkiye'de başarılı bir kısmi karantina uygulandı. Yayılma hızı düşük tutuldu. Hepimiz evlerde durduk, kendimizi koruduk ama bağışıklık da kazanmadık. Bağışıklık kazanan insan çok az olduğu için ikinci bir dalga, ikinci bir tepe görme olasılığımız çok artıyor. Halbuki karantinada daha çok insan hasta olsaydı, yani ironik bir şekilde biz bu karantinayı iyi beceremeseydik ve daha çok insan hasta olsaydı o zaman ikinci dalga riski daha az olacaktı çünkü daha çok kişi bağışıklık kazanmış olacaktı" şeklinde konuştu.

Prof. Demiralp, "İkinci dalganın ekonomik maliyeti de çok yüksek. Çünkü vaka sayısındaki artışa paralel olarak tüketici güveni zayıf kalıyor. Eğer televizyonda vaka sayılarının tekrar arttığını görürsek, insanlar tekrar korkma, saklanma moduna girecekler. Talep yine o düşük seviyelerine inecek. Talep normale dönmeyince ise iş yerleri açılsa bile üretimde arzu edilen canlanma gerçekleşmeyecek" dedi

Prof. Demiralp, "Virüsün hâlâ aramızda olduğunu unutmayalım. Bu nedenle aşı çıkana kadar geçecek sürede tedbiri elden bırakmamak ve sosyal mesafe kurallarına uymak ikinci dalga riskini azaltarak hem sağlığımızı hem de ekonomiyi koruyacak en doğru rehber olacak" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 13 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 176.677 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.792'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 140.087 olarak açıklandı.