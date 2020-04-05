Prof. Dr. Ateş Kara’dan Koronavirüs Tedavisiyle İlgili İyi Haber!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi ile ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Kara, aşının hayvanlarda antitor cevabı oluşturduğunu söyledi.

Çin’de başlayan ve çok kısa sürede tüm dünyayı etkisi altıan alan yeni tip koronavirüs (COVID-19), onbinlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Hızlı bir şekilde yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) için bilim insanları kollarını sıvadı. Ülkemizde de aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor.

“Aşı, Hayvanlarda Antikor Cevabı Oluşturdu”

Prof. Dr. Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada" ifadelerini kullandı.

İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada, pic.twitter.com/vj2u8esn0t — Ates Kara (@AtesAtesKara) April 5, 2020

Ülkemizde Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 4 Nisan itibarıyla toplam vaka sayısı 23.934 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 501’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 786 olarak açıklandı.