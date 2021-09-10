Prof. Dr. Azap Açıkladı: Koronavirüs Mevsimsel Hastalığa Dönüşebilir

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, aşılama uygulamalarının yaygınlaşması ve yeni ilaçların kullanıma sunulması sayesinde koronavirüsün, önümüzdeki birkaç ay içerisinde tıpkı grip gibi mevsimsel bir hastalığa dönüşebileceğini açıkladı.

"Mevsimsel Bir Hastalığa Dönüşeceğini Tahmin Ediyoruz"

Konu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Alpay Azap, "Oldukça etkili aşılara sahibiz. Elbette hastalığın tüm dünyada kontrol altına alınabilmesi için ülkelerde eşit ve yaygın aşılama son derece önemli. Bu sağlanana kadar da aşıyla birlikte diğer önlemlerin de devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Ancak dikkatle takip edilmesi gereken bir varyant: Delta'nın bulaşma hızı ile kıyaslandığında Mu varyantı yarışı kaybediyor. Delta çok daha bulaşıcı olduğu için Mu varyantının toplumdaki yayılımını baskılıyor. Ama Mu varyantının da (kendi açısından) şöyle bir avantajı var, ön veriler de bunu söylüyor, Delta'ya nazaran aşılara biraz daha dayanıklı.

Aşılanmış veya hastalığı geçirmiş kişilerde Delta'ya kıyasla daha avantajlı bu bakımdan. Delta gibi birkaç ay içerisinde bütün topluma yayılmıyor henüz. Düşük bir oranda, yüzde 10'un altında seyrediyor görüldüğü ülkelerde. Ama şöyle bir tehdit var, o yüzden çok yakın izliyoruz, insanlarda dolaşmaya devam ettiği için hastalık yaptıkça değişime uğrama riski var.

Üzerinde mutasyon biriktirme riski var ve bu kazandığı yeni mutasyonlar onu Delta'dan daha avantajlı hale getirebilir yayılım açısından. Birdenbire nasıl Delta Alfa varyantını süpürdüyse Mu varyantı da Delta'yı süpürebilir ve bu da aşıların etkisini azaltabilir. İşte bizim bütün gayretimiz, bütün dünyanın gayreti, aşıdan kaçan daha bulaşıcı varyantlar çıkmadan önce salgını kontrol altına alabilmek."

Mevcut aşıların hiçbirinin kötü aşı olmadığını vurgulayan Azap, "Şu anda acil kullanım onayı almış 12 farklı aşının hepsi, DSÖ'nün istemiş olduğu yüzde 50'den daha fazla korumayı sağlıyor. Ama bütün aşılar için şöyle bir sorun var, henüz bir insanı uzun süreli hastalıktan koruyacak primer doz şeması belli olmadı.

Örneğin bu, Hepatit B için 0, 1 ve 6. aylarda yapılan 3 doz aşıdır. Hepatit A için 0 ve 6. aylarda yapılan 2 doz aşıdır. Bizim ülkemizde uygulanan her iki aşı için de bir 3. doz gerekliliği var gibi görünüyor. Ama bu 3. dozun aralığı inaktif virüs aşısında (Sinovac) bağışıklık daha erken azaldığı için 3 ay gibi makul görünürken BioNTech için 8-9 ay olacak gibi görünüyor." dedi.

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