Prof. Dr. Gümrü: Yere Tükürme Alışkanlığı Olanlar Derhal Bıraksın

Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı yere tükürme alışkanlığı olan insanlar konusunda uyardı. Prof. Dr. Gümrü, yere tükürme alışkanlığı olanların derhal bu alışkanlığı bırakması gerektiğini belirtti.

“Dokunmak Bir Temassa Bir Kişinin Tükürüğüne Basmak da Bir Temastır”

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü, “Vücudumuz günde ortalama 1 ila 1,5 litre kadar tükürük üretir. Yüzde 95'i su, yüzde 3'ü organik madde ve yüzde 2'si minerallerden oluşan tükürüğünüzün kıymetini bilin. Yararları saymakla bitmez. Zararları ise özellikle bu günlerde ölüme kadar götürüyor. Virüs taşıyan bir kişi yere tükürdüğünde ona basan yüzlerce kişi virüsü evine işyerine taşır. Virüs temasla geçiyor. Dokunmak bir temassa bir kişinin tükürüğüne basmak da bir temastır” ifadelerini kullandı.

Yere tükürme alışkanlığı olanların derhal bu alışkanlığı bırakması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gümrü, “Özellikle futbolcular maç ve antrenman esnasında sürekli sahaya tükürüyor. Yere düşen arkadaşlarının o tükürükle temas etmesi kaçınılmazdır. Tüm spor organizasyonların iptal edilmesi yerinde bir karardır. Sağlığımıza bir sürü yararı bulunan bu nimeti yere tükürerek başka insanların sağlığıyla oynamayalım” dedi.

“Tükürüğün Yüzde Yüzü Vücuda Yararlıdır”

Prof. Dr. Gümrü, “Dünyada en yaygın spor olan futbolla buna örnek vermek gerekiyor. Maç esnasında her futbolcunun yere tükürdüğünü görürüz. Bu bize normal gelir. Koşarken vücut tükürük salgıladığı için bunun normal olduğu düşünülür. Aslında tam tersidir. Tükürük dışarı atılmamalı. Tükürüğün yüzde yüzü vücuda yararlıdır. Futbolcular farkında olmadan birçok meslektaşının sağlığıyla oynuyor. Yeşil zemindeki tükürüklerin futbolcularla teması kaçınılmazdır. Maç esnasında yere düşen futbolcu bir şekilde bu tükürükle temas ediyor. Dolayısıyla virüsün bulaşması kaçınılmazdır” şeklinde konuştu.

Bu günlerde evde sıkılıp sabah sporuna çıkanlar da virüslü tükürüğe karşı riskli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gümrü, “Koşu parkurları, yürüyüş alanlarında çok tükürüğe rastlarız. Farkında olmadan bunun üzerine basarak virüsü eve götürürüz. Spor için dışarıya çıkanlar dönüşte ayakkabılarını mutlaka kapının dışında çıkarmalı. Hijyene daha önem vermeli” ifadelerini kullandı.