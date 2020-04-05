Prof. Dr. Kaplan’dan Koronavirüs Sürecinde Kanser Hastalarına Öneriler

Türk Akciğer Kanseri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhammet Ali Kaplan, yeni tip koronavirüs sürecinde kanser hastalarına önemli önerilerde bulundu. Prof. Dr. Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser hastalarının, özellikle de tedavisi devam eden hastaların kendilerini yeni tip koronavirüs salgınına karşı çok iyi korumaları gerektiğini söyledi.

Dünyada 2020 Yılında Beklenen Kanser Vakası Sayısı 18 Milyon

Dünya genelinde 2020 yılında beklenen kanser vakası sayısının 18 milyon olduğunu belirten Prof. Dr. Kaplan, "Bu vakaların çoğunu akciğer, meme, kolorektal (kalın bağırsak) ve prostat kanserleri oluşturmaktadır. Bunun yanında yılda 10 milyona yakın kansere bağlı ölüm beklenmektedir. Ülkemizde ise yıllık 210 bin yeni vaka ve 120 bin ölüm beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

Kanser Hastaları Kendilerini Bu Salgına Karşı Çok İyi Korumalı

Yeni tip koronavirüs salgınının kanser hastalarını da yakından ilgilendirdiğini ifade eden Prof. Dr. Kaplan, “Bu, kanser hastaları özelinde de diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi ayrı bir öneme sahiptir. Bunun nedeni ise bu virüs hastalığının yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda daha riskli olmasıdır. Bu nedenle kanser hastalarının, özellikle de tedavisi devam eden hastaların kendilerini bu salgına karşı çok iyi korumaları gerekmektedir. Maske kullanımı, el hijyeni gibi genel korunma önlemlerine ek olarak hastanede geçirilecek vakti azaltmak adına doktorlarına danışmak kaydıyla rutin tedavi ve takipte birtakım değişikliklere gidebileceğini bilmeleri lazımdır” dedi.

Prof. Dr. Kaplan, "Sonuç olarak, kanser tedavisi gören ve yeni tedaviye başlanması gereken hastaların tedavisinin devam etmesine yeni tip koronavirüs salgınının engel olmadığı bilinmelidir. Yatan hastalar için ziyaretçi alınmaması ve poliklinik için hastaların en fazla 1 kişiyle gelmesi önerilir. Mümkün olduğunca hastanelere giderken toplu taşıma kullanılmaması, kullanılmak zorunda ise en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunması önerilir” şeklinde konuştu.