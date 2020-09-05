Prof. Dr. Kemalettin Aydın: İkinci Dalga Tsunami Etkisi Yaratabilir

Ülkemizde normalleşme süreci ile birlikte yeni tip koronavirüs vakaları yeniden hızlı bir şekilde artmaya başladı. Vatandaşların bir kısmının maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaması sonucu vakalar 1500'ün üzerine çıktı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, artan vakalar ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan Kritik Açıklama

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın, yaptığı açıklamada “Yaz modunda devam edersek, kış dönemini 2’nci dalga değil de tsunami olarak görürüz. Bütün tedbirlere maske, mesafe ve temizliğe uyarsak, biz bu mücadeleyi kazanırız ama tedbirlere uymaz, vurdumduymazlık yaparsak, her gün rakamlar yüzde 2,5 artar, daha fazla ölümlerle karşılaşırız” ifadelerini kullandı.

Eylül ayının ortalarına doğru Türkiye’nin tekrar kış aklı moduna gireceğini belirten Prof. Dr. Aydın, "Yeniden aile içi ortamlara, sosyal sorumluluk olarak da bilgilenme gereği duyacağımız bir döneme gireceğiz. Öyle olunca kamu yönetimi de bu yönetim zamanı iyi kullanmalıdır. Medyayla, diğer yayın organları ile kamu yönetimiyle ve milletle bu üçgen yeniden kurulabilirse, önümüzdeki 4 hafta içerisinde durağanlaşmaya gidilebilir ama nisan-mayıs ayında domatesi sirke ile yıkayan, poşetleri yıkayan bir toplum bugün bakıyorsunuz, risk daha yüksekken daha az tedbirler alıyor. Hızlı bir şekilde toplumsal rehabilitasyonu yapmamız lazım" dedi.

Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aydın, "8 milyon genç var. Bunlar hareketi, yurtlar, kantinler, gençlerin bir arada oluşları toplumsal yayılım açısından büyük risk ama lise ve lise altının 1, 8 ve 12’nci sınıflar yüz yüze eğitimin zorunlu olduğu sınav dönemleri ve çocuğun eğitim becerileri dönemleri açılabilir" şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın açıklamalarına şu şekilde devam etti: