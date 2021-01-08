Prof. Dr. Kumsar’dan Olası 6.8 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı!

Denizli Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, endişe verici deprem uyarısında bulundu. Prof. Dr. Kumsar, Pamukkale fayının 6.8 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi. Yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Kumsar’dan Endişelendiren Deprem Uyarısı

Prof. Dr. Halil Kumsar, Denizli’de dün gece art arda meydana gelen depremleri değerlendirdi. Denizli’de bir hafta öncesinde de küçük sarsıntılar şeklinde depremlerin meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Kumsar, yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre bu gece yaşanan depremlerin sayıları, sıklıkları ve büyüklükleri de arttı. Şehir merkezinde yumuşak zemin üzerinde yüksek katlı binalarda oturanlar hissetti” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kumsar, “Depremlerin büyüklüklerine baktığımız zaman 3.7'ye kadar olan hafif şiddetli, derinliği 2 ila 10 kilometre arasında değişen depremlerdir. Denizli'nin kuzeyinde Pamukkale fayı var. Uzunluğu 30 kilometreyi geçiyor. Geçmişte Pamukkale fayı depremler üretti. Antik kentler Hierapolis, Laodikya, Tripolis, ve Colossae'da ağır hasarlara yol açtı. Hierapolis ve Laodikya'nın 7. yüzyılın başında terk edilmesinin nedeni Pamukkale fayının ürettiği depremlerdir. Bununla birlikte Honaz'da 6.2'ye kadar deprem üretebilecek fay var. O da aktif bir faydır” dedi.

Deprem ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Kumsar, “1965 yılında bu fay kırılarak 5.7 büyüklüğünde deprem üretti. Fayın kırılmasıyla Karateke'den Kızılyer'e kadar yüzeyde kırık oluştu. Bu depremden dolayı Kızılyer'in yerleşim yeri değiştirildi. Bu depremlere baktığımızda bu bölge için yaşanması gereken doğal depremlerdir. Bu depremlerde tedirgin olmak yerine yaşayacağımız depremlere hazırlık olmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Pamukkale fayının 6.8 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirten Prof. Dr. Kumsar, “"Depremlere baktığımız zaman yer kabuğunun kendi içinde dinamik bir yapası vardır. Bir hareket meydana geldiği zaman bu hareket ufak bir kırılmayla olur. Arkasından tekrar gerilmeler ve boşalmaları olabilir. Bu gerilmeler ileri ki zamanda artabilir ve hareket edebilir. Her fayın birbirine göre bölgesel etkileşimi var. Dinamik bir denge var. Denizli'de meydana gelen 3.8 gibi ufak bir deprem ama bir fayın bir parçasında meydana gelmiş olabilir. Bunla beraber onların üzerinde de olabilir" ifadelerine yer verdi.