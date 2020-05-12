Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Korkutan Koronavirüs Açıklaması

Türkiye’de koronavirüsten etkilenen 140.000 kişi var ancak kendisine koronavirüs bulaştığının farkında olmayan binlerce kişi de var. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın dahi açıklamadığı bilgileri paylaştı.

Koronavirüs Belirtilerini Göstermiyorlar Ancak Riskliler

Bilindiği üzere koronavirüs belirtilerini göstermeyen kişilerde bile test sonucu pozitif çıkabiliyor. Belirti göstermediğinden hastaneye gitme gereği de duymayan kişi, temasta bulunduğu kişilere hastalığı bulaştırıyor. Böylesine sinsi bir virüs olan Kovid-19 salgınından etkilenenlerin sayısı dünya genelinde 2.5 milyona ulaştı. Türkiye’de ise 11 Mayıs tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 139.771’e ulaşırken, son 24 saatte 1.114 yeni hasta kaydedildi. Tablonun bir de görünmeyen kısmı var. Koronavirüs taşıdığını bilmeyenlerin sayısı 400 bin civarında. Yani kendisine koronavirüs bulaştığını bilmeyen binlerce insan aramızda dolaşıyor. Bu bilgi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan geldi.

400 Bin Civarında İnsan Farkında Değil!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabı üzerinden “Ülkemizde virüsü bulaştırabilecek, ancak kendisinde virüs bulunduğunun farkında olmayan, 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor. iraraya toplanmaların arttığı bu günlerde en azından virusu bulandırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şöförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine, belirti olmasa bile test yapılması ve + bulunanlara izolasyon yararlı olur.” sözlerini kaydetti.