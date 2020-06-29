Prof. Dr. Naci Görür: Minimum 7.3 Deprem Geliyor

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Görür, minimum 7.3 deprem geliyor dedi ve tsunami tehlikesinin olduğunu duyurdu. İşte Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan deprem açıklaması.

Minimum 7.3 Deprem Olabilir!

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, Naci Görür Kanal İstanbul’un Marmara’ya açıldığı kıta sahanlığında canlı faylar olduğunu gördüklerini ve büyük bir tsunami tehlikesinin olduğunu söyledi. Görür açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Minimum 7.3 deprem geliyor, şakası yok. İstanbul gibi yapı stokunun yüzde 60’ının zafiyet içinde olduğu bir yerde bunun sonuçları çok büyük olacak. Ülkemiz bir deprem ülkesi olarak, dünyada ilk 10’un içinde. Dolayısıyla, sürekli depremlerin olması bir yer bilimci için doğal. Endişe etmek yerine olaya bilimsel baktığımızda tecrübemiz de artıyor. Ama tabii bir de afet boyutu var."

Prof. Dr. Naci Görür, hem halkın hem de yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti ve "Televizyonlarda en çok izlenen saatlerde kamu spotları yayımlanmalı örneğin" dedi.

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