Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir'e Deprem Uyarısı!
Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de canlı faylar olduğunu ve harekete geçip deprem yaratabileceğini belirtti. İşte detaylar!
Gelecek depremlerle iligili tahminlerini aktaran Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, ülkemiz olduğu kadar İzmir'inde deprem için oldukça riskli bir bölge olduğunu ve bölgede canlı fayların bulunması nedeniyle bugün olmazsa bile gelecekte bir gn deprem olacağını belirtti.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli büyük depremlerin ardından İzmir'in deprem yol haritasını ortaya çıkarabilmek adına İzmir'in pek çok resmî kuruluşu bir araya geldi. 400 meclis üyesinin bulunduğu görüşmede Jeolog Prof. Dr. Naci Görür de İzmir'in geleceği ve deprem riskiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"İzmir'deki Yapıları Güçlendirmeliyiz"
Depremi durduracak bir gücümüz olmadığı için önemli olan şeyin teknolojinin gücünü de kullanarak hasarı minimuma indirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, tıpkı Amerika'daki gibi kentlerimizin bileşenlerini depreme karşı dirençli yapmamız gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Naci Görür'ün İzmir'in deprem riskiyle ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde:
"İzmir’de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir. Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor. İzmir, bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımadan buradan çekilmek lazım. Fay tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır.
Şu anda depremlerde sonra, Sisam depremi sonrasında 80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Yapı stokunu depreme dirençli yapmak lazım. Bunu yapmadan önce İzmir Büyükşehir Belediyesi şu anda bana göre çok doğru akıllı bir iş yaptı. Mikro belgeleme çalışması yapıyor. ODTÜ'lü ekiple bu çalışmaları yürütüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Hasan Sözbilir gibi çok değerli yer bilimci arkadaşlar var. Bu İzmir’in şansıdır. Mikro belgeleme çalışması sonrasında İzmir depreme dirençli hâle getirilmelidir."
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