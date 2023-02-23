Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir'e Deprem Uyarısı!

Gelecek depremlerle iligili tahminlerini aktaran Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, ülkemiz olduğu kadar İzmir'inde deprem için oldukça riskli bir bölge olduğunu ve bölgede canlı fayların bulunması nedeniyle bugün olmazsa bile gelecekte bir gn deprem olacağını belirtti.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli büyük depremlerin ardından İzmir'in deprem yol haritasını ortaya çıkarabilmek adına İzmir'in pek çok resmî kuruluşu bir araya geldi. 400 meclis üyesinin bulunduğu görüşmede Jeolog Prof. Dr. Naci Görür de İzmir'in geleceği ve deprem riskiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İzmir'deki Yapıları Güçlendirmeliyiz"

Depremi durduracak bir gücümüz olmadığı için önemli olan şeyin teknolojinin gücünü de kullanarak hasarı minimuma indirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, tıpkı Amerika'daki gibi kentlerimizin bileşenlerini depreme karşı dirençli yapmamız gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün İzmir'in deprem riskiyle ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde: