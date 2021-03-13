Prof. Dr. Uğur Şahin, Daha Yıkıcı Salgınlara Karşı Uyardı

Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni tip koronavirüse ve gelecekte olabilecek salgınlara ilişkin endişe verici açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şahin, COVID-19'un dünyayı bekleyen en kötü salgın olmadığını söyledi. Almanya merkezli biyoteknoloji firmasının CEO'su tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den Yeni Salgın Uyarısı

COVID-19 salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu zamana kadar toplamda 119 milyon kişiye koronavirüs bulaşırken 2 milyon 600 binden fazla insan ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, salgını sona erdirme noktasında oldukça büyük bir rol oynuyor fakat aşı üretimi noktasında birçok firma sorun yaşıyor.

Prof. Dr. Şahin, Bloomberg'e koronavirüs salgını ve gelecekte meydana gelebilecek salgınlara ilişkin korkutan açıklamalarda bulundu. Sözcü'deki habere göre COVID-19'un meydana gelebilecek en kötü salgın olmadığını söyleyen Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, gelecekte olabilecek salgınların çok daha yıkıcı olabileceğini ve bu sebepten ötürü gelecekteki pandemilere karşı hazır olmanın kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Dünyanın hala aşı dozlarına ulaşmayı beklediğini belirten Prof. Dr. Şahin, "İlaç üreticileri ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonra tüm dünyayı üç ay içinde aşılayabilecek bir üretim kapasitesine ulaşmak olmalıdır” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Dünya üzerindeki nüfusa yetecek kadar doz üretecek kapasiteye sahip değildik. Bunun değişmesi gerekiyor. Yalnızca hızlıca aşı geliştirmek için değil, yeterli aşı üretmek için de hazır olmamız gerekiyor."

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketinin kurucularından olan Uğur Şahin, Aşı üreticilerinin önümüzdeki yıl tüm dünyaya yetecek kadar aşı dozu üretebileceğini tahmin ediyor. BioNTech ile Pfizer firmaları 2022'de yıllık 3 milyar doz aşı üretme hedefi koymuştu. Şahin, ortaklıklara açık olduğunu fakat yalnızca onlara bağlı kalamayacaklarını söyledi.

Yeni Koronavirüs Türü Ortaya Çıktı

Japonya Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Japonya'da yeni varyantın ortaya çıktığı duyurulmuştu. NIID, 396 kişinin COVID-19 virüsünün yeni türüne yakalandığını açıklamıştı. Söz konusu yeni tip koronavirüs vakalarının başkent Tokyo'nun yer aldığı Kanto bölgesinde tespit edildiği belirtilmişti.