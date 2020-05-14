Profesör Doktor, Paralar Hakkında Uyardı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, paranın büyük risk taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Orhan Yıldız'ın yaptığı açıklamaları bir araya getirdik.

Para Üstü Almayacak Şekilde Alışveriş Yapılması Gerekiyor!

Haber Global'in aktardığına göre, Yıldız alışverişlerde kağıt para kullanılmasının virüsün bulaşma riski açısından sıkıntı verici olduğunu söyledi. Yıldız, paralar hakkında açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Alışverişler sırasında paranın el değiştirmesi büyük risk oluşturmaktadır. Çünkü para yıkanabilir olarak gözükmez. Para elden ele gezer ve virüs bulaştırabilir. Bundan korunmak için mümkünse para üstü almayacak şekilde alışveriş yapmak gerekir. Kredi kartlarının temassız özelliğini kullanmakta yarar vardır.

İlla ki para ile alışveriş yapıldıysa ve para üzeri alındıysa alınan para çok ayrı bir yerde mümkünse poşet içinde muhafaza edilmelidir. Eve gelindiğinde o para dezenfektan ile silinmelidir. Para sıcak ortamda ya da güneş altında bekletilebilir. ATM'den alınan para risk taşımaz; ama elden ele gezen para virüs sorunu oluşturur."

Koronavirüste Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

13 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 143.114 oldu. Toplam can kaybı ise 3.952'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 998, toplam iyileşen hasta sayısı ise 101.715 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 535 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.474.003 olduğu paylaşıldı.