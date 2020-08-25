Profesör Dr. Mehmet Ceyhan'dan Önemli Maske Açıklaması

Koronavirüs yayılmaya devam ederken " maskeler ne kadar koruyor? " sorusu merak ediliyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, üflenince şişmeyen maskelerin işe yaramadığını açıkladı. İşte Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli maske açıklaması.

Gözenekleri büyük maskelerin koruyuculuğunun düşük olduğunu söyleyen Ceyhan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Maskeyi taktınız, çok rahat nefes alıp veriyorsanız maskenin çok işlevi yoktur. Siz bütün gücünüzle üflediğinizde maskenin şişmesi lazım. Eğer şişmiyorsa maske işe yaramıyordur. Maskedeki dokunun gözenekleri büyükse o zaman bulaştırıcılığı daha fazla yani koruyuculuğu düşük.

Eğer gözenekleri küçükse daha iyi korur. Beyaz renkte klasik cerrahi maskelerin daha uygun olduğunu bilmemiz lazım. Gerek kağıt gerek kumaş maskeler ıslandığı zaman özelliğini kaybeder. Aşırı sıcaklarda terlediğinizde maskenin özelliğini de yitirdiğini düşünmeniz lazım."