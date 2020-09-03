Profesörden Korkutan Koronavirüs Açıklaması: Ankara Wuhan Oldu!

Ülkemizde yeni tip koronavirüs vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Vatandaşların büyük bir kısmının maske, mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uymaması sonucunda günlük vaka sayıları 1500'ün üzerine çıktı. Hacettepe Üniversitesi iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, yeni tip koronavirüs vakaları hakkında önemli açıklamada bulundu. Prof. Dr. Cankurtaran'ın koronavirüs açıklaması ile ilgili detaylar haberimizde.

Profösörden Koronavirüs Açıklaması: Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek mi?

Hacettepe Üniversitesi iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara Wuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara sağlık kapasitesi aşabilir. Artık hasta yatıracak yoğun bakım zorlaşıyor. Kapalı her hastane açılmalı. Özel yoğunbakımlar pandemi için açılmalı. Halkın insiyatifine bırakmak yanlış" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, "Aman dikkat Ankara. Virüs aramızda. 60 yaş üstü kişiler ve onların yakınları daha da dikkat etmeli. Şehrimiz şu an en çok Corona hastası olan yer. Atlatacağız bu zor günleri. Maksimum dikkat, özen lütfen. Her yaş dikkat etmeli" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından riskli iller ile ilgili birtakım açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, "Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışlarına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 2 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 273.301 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.462'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 246.876, hastalarda zatürre oranı ise %7,6 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.017 olduğu belirtildi.