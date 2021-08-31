ABD'li Profesör, Öğrencisi Maske Takmadığı İçin İstifa Etti

88 yaşındaki profesör, öğrenci maske takmayınca istifa ettiğini söyledi. Georgia Üniversitesinde çalışan Irwin Bernstein isimli 88 yaşındaki profesör, okulun "maske yoksa sınıf da yok" politikasını uyguladığını ifade etti.

Georgia Üniversitesinde psikoloji profesörü olarak çalışan 88 yaşındaki öğretim görevlisi, bir öğrencinin maskesini düzgün takmayı reddetmesi üzerine sınıfın ortasında istifa ettiğini duyurdu.

The Red and Black gazetesine göre üniversitenin "maske yoksa sınıf da yok" politikasına rağmen bir öğrenci, Irwin Bernstein'ın dersine okulun ikinci gününde maskesiz geldi ve danışma bürosundan maske alması istendi. Inside Higher Ed'e göre, okul kampüs tesislerinde yüz maskesi kullanılmasını önermiyordu.

Bir sözcü Inside Higher Ed'e verdiği demeçte, Georgia'daki üniversite sistemi "Kurumlarının maske veya aşı zorunluluğunu yürürlüğe koymasına izin vermiyor" dedi. Bununla birlikte aşılar ve yüz maskeleri okul yönetimleri tarafından şiddetle teşvik edilmekte.

88 yaşındaki profesör, öğrenci maske takmayınca istifasını duyurdu

Atina Banner-Herald'a konuşan Prof. Bernstein, öğrencilerin kampüs kurallarını ihlal ettiğini ve “maske yoksa sınıf da yok” ifadesini tekrar ederse istifa edeceğini söyledi. Haber kaynağının bildirdiğine göre Bernstein, kendisine daha büyük bir sınıf teklif edildiğini, ancak bunun sosyal mesafeyle ilgili olmadığını, maskesiz öğrencilerle küçük bir alanda olmak olduğunu söyledi.

The Red and Black'in bildirdiğine göre profesör, koronavirüs testi pozitif çıkan ve okulun ilk gününde devamsızlık yapan iki öğrenciyi tanıdığını ve bu nedenle kendi görevini uyguladığını ifade etti.

Gazete, Bernstein'ın burnuna kadar maske takmayı reddeden öğrenciye Tip 2 diyabeti olduğunu ve kendisini COVID-19'dan ölme riskiyle karşı karşıya bırakan yaşa bağlı sağlık sorunları olduğunu söyledi. Bir sınıf arkadaşı daha sonra maske verdi, ancak maske takmakta direnen öğrenci “nefes alamadığını” ve hatta “nefes almakta gerçekten zorlandığını” söyleyerek maskeyi elinden fırlattı.

Bernstein ders bitimine yaklaşık 15 dakika kala öğrenciden maskesini bir daha takmasını istedi, ancak yanıt alamayan profesör sınıftan dışarı çıktı.

Bernstein verdiği demeçte, "Sınıfa, maskesiz insanlarla ders vermenin hayatımı riske atacağını hissettiğimi ve bu nedenle bir kez daha emekli olacağımı söyledim. Bölüm başkanıma haber verdim ve sanırım ikimiz de birbirimizi anladık." dedi.

ABD'li profesör 2011'de emekli olmasına rağmen, Georgia Üniversitesi okulun psikoloji bölümünde ders vermesini istedi ve uzun yıllar yarı zamanlı öğretmenlik yapmaya devam etti.