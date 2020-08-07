Profesör'den Okulların Açılmasıyla İlgili Kritik Açıklama

Okullar açılacak mı? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tarafından okulların açılması ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Öğrenciler ve veliler " okullar açılacak mı? " sorusunun sorusunun yanıtı arıyor. İşte detaylar.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıklamasında şunları söyledi:

"Yani biz bu tedbirlerle, bu uyum oranlarıyla belli ki 31 Ağustos öncesinde bundan çok daha iyi bir durumda olmayacağız. O yüzden şimdiden belirlenebilir. Sayılarda çok ciddi artışlar olursa tabi okulların açılması yeniden gözden geçirilecektir, mutlaka.

Bütün sınıfları bir anda açmanın ben çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Genellikle uygulamalarda şu var; Öncelikle 6’ncı sınıf ve üstü çocukların sınıflarını açmak, onları bir süre ‘riskler nereden geliyor, ne kadar oluyor’ diye gözledikten sonra küçük çocukları başlatmak daha doğru.

Örneğin bizde de 6’ncı sınıf ve yukarısı açılabilir 31 Ağustos’ta, daha küçük çocuklar bir ay bekleyebilir ve o bir ay gözlendikten sonra, işte sorunlar neler oluyor, nasıl kontrol altına alabiliyoruz gibi, ondan sonra açılabilir."