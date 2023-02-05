Bilim İnsanları Programlanabilen 'Cyborg Hücreler' Yaratmayı Başardı

Bilim insanları gerçekten çığır açan bir buluşa imza atmayı başardılar. Advanced Science dergisinde yayınlanan yeni bir makaleye göre araştırmacılar, tıpta ve çevre temizleme çalışmalarında devrim yaratmaya yardımcı olabilecek programlanabilir cyborg hücreler yarattılar.

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni araştırma, canlı hücrelerin yeteneklerini koruyan ancak bölünemeyen ve büyüyemeyen yarı canlı cyborg hücreler yaratmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Yapay hücrelerin gerçekten faydalı olabilmesi için kontrollü eylemler gerçekleştirebilmeleri gerekir. Hücrelerin çoğalabilmesi kolay değildir çünkü hızla kontrolden çıkabilirler ancak araştırmacılar, bölünemeyen ve büyüyemeyen programlanabilir cyborg hücreler yaratarak, tamamen kontrol edilebilen yeni bir yapay hücre türü keşfettiler.

'Cyborg Hücreler' İstenilen Şekilde Kontrol Edilebiliyor

Çok iyi kontrol edilebildiği için bu yeni hücreler kirliliğin temizlenmesinde ve hatta kanser gibi hastalıklar için hedefe yönelik bir tedavi olarak son derece yararlı olabilir. Çoğu standarda göre hücre mühendisliği iki yönteme dayanıyor. Bunlar mevcut hücreleri yeniden şekillendirmek ya da sınırlı yeteneklere sahip yapay hücreler yaratmak ancak bu yeni programlanabilir cyborg hücreler üçüncü bir yöntem sunuyor.

Araştırmacılar, temel olarak bakteri hücrelerini kullanarak programlayabileceğiniz yapay hücreler oluşturabileceğinizi gösterdiler. Buradan hücreleri alıp yapay polimerden elementler eklediler ve daha sonra ultraviyole ışığa maruz bıraktılar. Bu sayede programlanabilir cyborg hücreler normal hücrelerden daha yüksek strese dayanabiliyor.

İlginç bir şekilde araştırmacılar hücrelerin çoğalmasını neyin engellediğinden henüz tam olarak emin olmadıklarını söylüyorlar. Bu tür programlanabilir cyborg hücrelerin daha geniş bir kullanım alanı bulabilmesi için bunu çözmeleri gerekecek ancak burada atılan temel, ileride son derece yararlı olabilecek pek çok yeni araştırmaya kapı açabilir.

Araştırmacıların hücrelerle bu tip çığır açan buluşlar yaptığını ilk kez görmüyoruz. Daha önce bilim insanları bir robot iskeleti üzerinde canlı hücreler yetiştirmiş ve hatta insan beyin hücrelerini canlı bir sıçanın beyniyle birleştiren deneylere imza atmışlardı.