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  4. Progress MS 11 Kargo Kapsülü Uzaya Gönderildi

Progress MS 11 Kargo Kapsülü Uzaya Gönderildi

Progress MS11 Kargo Kapsülü
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilmek üzere hazırlanan Progress MS 11 kargo kapsülü, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, fırlatma işlemi yerel saatle 17.00’de başarıyla gerçekleştirildi. Progress MS 11’in fırlatmadan 3,5 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor.

Kargo kapsülü, 2,5 ton ağırlıktaki yakıt, gıda malzemeleri, su ve diğer önemli kargo malzemelerini Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştıracak.

Uzay araştırmalarının yapıldığı ve temel bilim deneylerinin yürütüldüğü Uluslararası Uzay İstasyonu; NASA, ROSCOSMOS, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA tarafından ortaklaşa işletiliyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA), Rusya Uzay Ajansı’nın (ROSCOSMOS) ve Kanada Uzay Ajansı’nın (CSA) astronotları bulunuyor.

Rus kozmonotlar Aleksey Ovçinin, Oleg Konenko, NASA astronotları Nick Hague, Christina Koch, Anne McClain ve Kanada astronotu David Saint-Jacques Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapıyor.

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