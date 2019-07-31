Progress Uzay Aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na Fırlatıldı

Dünyadan çok daha uzak yerlere gitmek ve uyduların kontrolünü sağlamak gibi görevler nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu kurulmuştu. Bu uzay istasyonu içerisinde yer alan astronotlar, kendilerine verilen görevlerin tamamını yerine getiriyor. Onların ihtiyacını karşılamak için dünyadan sürekli olarak kargo roketleri gönderiliyor. İşte haberimizin detayları.

Dünyanın en büyük uzay çalışmalarından birisine sahip olan Rusya, Progress uzay roketini Uluslararası Uzay istasyonuna gönderdi. Böylece orada bununla astronotların hem temel hem de diğer ihtiyaçlarının karşılanması sağlandı.

Rus uzay aracı hedefe sorunsuz ulaştı

Progress Uzay Aracı sorunsuz bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na yetişti. 2,5 tonluk yükünü buraya boşalttı. 50 kg oksijen, 420 kg su, 800 kg roket yakıtı ve 1.184 kg’lık kuru gıda bulunan bu kargo roketi, astronotlar için son derece önemli.

İnsanlı Soyuz roketlerine çok benzeyen Progress, güçlü bir motor sistemine sahip. Yeryüzünden hedeflediği yere ulaşması sadece 3 saatini aldı. Bu da gösteriyor ki Dünyanın en güçlü hareketlerinden bir tanesi Rusya'da. Şu an için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda şirket olarak kargo götüren tek kuruluş SpaceX.

Çok eski dönemlerden beri uzay çalışmalarında yer alan Rusya, daha uzun yıllar bu şöhretini devam ettirecek. Peki sizce de uzay çalışmaları için Rusya kritik bir öneme sahip mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.