Project Cars 2 Demosu Çıktı!

Bandai Namco, 2 ay önce yeni yarış oyunu Project Cars 2'yi oyuncuların beğenisine sunmuştu. Yüksek gerçekçiliği hedefleyen Project Cars 2 hem teknolojik olarak, hem de oynanış olarak ortalamanın üzerinde bir oyun olduğunu belli ediyordu.

Eğer yarış oyunlarını oynamaktan keyif alıyorsanız ve aklınızda Project Cars 2'yi satın alma düşüncesi yatıyorsa, yeni yayınlanan Project Cars 2 demo sürümü bir hayli işinize yarayacaktır. Bu demo sürümü sayesinde oyunu satın almadan test edebilir, beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını görebilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızın oyunu akıcı bir şekilde çalıştırıp çalıştıramayacağını da anlayabilmeniz mümkün olacaktır. Eğer direksiyon seti kullanıyorsanız Project Cars 2'nin mekaniklerinin nasıl işlediğini de tecrübe edebilirsiniz.

Project Cars 2, dünyaca ünlü araba üreticilerinin lisanslarına sahip olduğu için gerçek araba modellerine yer veren bir oyun. Ayrıca oyunda farklı kategoride yarışlar da bulunmakta; ralli yarışları, IndyCar gibi klasmanlarda yarışabiliyor, farklı türde arabaları kullanabiliyorsunuz.

12K çözünürlük ve sanal gerçeklik desteğine de sahip olan Project Cars 2, şu an Steam üzerinde devam eden Steam Sonbahar İndirimi kampanyasında %40 indirimli olarak, 119,40 TL fiyatla satılıyor. Oyunun demosunu oynayıp beğenirseniz oyunu satın almayı düşünebilirsiniz.

Project Cars 2'nin demosunu bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz: