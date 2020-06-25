Project CARS 3 Çıkış Tarihi Duyuruldu

Uzun süreli bekleyişin ardından Project CARS 3, bu ay içerisinde duyurulmuştu. İlk detayların ardından Bandai Namco Entertainment ve Slightly Mad Studios, devam oyunu için bugün yeni bir duyuru daha yaptılar. Project CARS 3 çıkış tarihi netleşti. Oyunun aynı anda PC, PS4, Xbox One platformlarına çıkacağı dile getirildi.

Serinin devam oyununda Slightly Mad Studios, amatör olarak başlayıp yarış efsanesine dönüşeceğiniz yepyeni bir kariyer modu sunacak. Bu modda kazanacağınız oyun içi krediler ile alabileceğiniz dünyanın en elit markalarından iki yüzden fazla araba bulunacak. Kazandığınız oyun içi krediler ile ayrıca arabanız için performans geliştirmeleri lastik, gövde kitleri ve jant gibi özelleştirmeler de yapabilecek ve kendi karakterinizi oluşturabileceksiniz.

Project CARS 3 oyununda dünyanın dört bir yanına gideceğiniz ve hem dinamik olarak değişen hava koşullarının hem de mevsimlerin etkisinin olacağı ve tam bir gece-gündüz döngüsünün yaşanacağı yüz kırktan fazla pist de sizleri bekleyecek. Yeniden tasarlanmış kontrol sistemi ile hem serinin hayranı hem de yeni tanışan oyuncular için hassas ve eğlencenin ön planda olduğu bir deneyim sunulacak.

Project CARS 3 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Geliştirilmiş yapay zeka, yetenek tabanlı eşleşme ile yarışlara katılabileceğiniz Quick Play, geliştirici tarafından oluşturulmuş etkinlilerin bulunduğu Scheduled Event ve kuralları, hava koşullarını, arabaları ve pistleri kendinizin seçeceği bir deneyim sunacak olan Custom Lobby olmak üzere çok oyunculu modlar, günlük, haftalık ve aylık olarak yenilenen meydan okumaların olduğu Rivals modu, PC platformunda sanal gerçeklik desteği ve 12K desteği ile Project CARS 3, 28 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulacak. Elbette beklenmedik bir aksilik yaşanıp da ertelenme kararı almak durumunda kalınmaz ise.

Serinin yeni oyunu için yayınlanmış olan duyuru fragmanına aşağıdan göz atabilirsiniz.