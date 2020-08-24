Project Cars 3 Oynanış Videosu Yayımlandı

Özellikle yarış oyunlarından keyif alan oyuncuların merakla beklediği Project Cars 3'ün PC sürümüne ait oynanış videosu yayımlandı. 9 dakika uzunluğundaki Project Cars 3 oynanış videosu oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü. Yayımlanan oynanış videosunda oyunun PC sürümünün etkileyici grafiklere sahip olduğunu görüyoruz. Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen Project Cars 3 ile ilgili detaylar haberimizde.

Project Cars 3 Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Popüler YouTube kanalı Shirrako üzerinden yayımlanan 9 dakika uzunluğundaki Project Cars 3'ün PC sürümüne ait olduğu belirtildi. Shirrako, NVIDIA RTX 2080 Ti ekran kartına sahip olan bilgisayarı üzerinden Project Cars 3'ü ultra ayarlarda ve 4K çözünürlükte oynadığı belirtti. Ünlü YouTuber, dünya genelinde merakla beklenen yarış türündeki video oyununu Logitech G29 kontrolcüsü ile oynadığını ifade etti.

Gerçekçi çarpışma efektlerine sahip olacağı belirtilen Project Cars 3, 24 saatlik döngü, dinamik mevsim ve tüm hava koşulları yer alacak. Popüler yarış oyununun PC sürümünde gelişmiş yapay zeka ve 12K kaplama desteğinin olması bekleniyor. Merakla beklenen yarış oyununda çok oyunculu mod da olacak.

Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen Project Cars 3, 28 Ağustos tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarıan çıkışını gerçekleştirecek. Sahip olduğu etkileyici grafikler ile dikkat çeken Project Cars 3, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için 299 TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu.

Oyuncular tarafından sabırısızlıkla beklenen yarış oyununun 9 dakika uzunluğundaki oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Project Cars 3'ün PC sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yarış oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.