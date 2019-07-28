Project CARS 3 Yakın Bir Zamanda Duyurulacak

Project CARS serisinin yeni oyunu uzun bir zamandan sonra tekrar gündeme geldi. Slightly Mad Studios Üst Yöneticisi Ian Bell, yeni Project CARS oyununun yakında duyurulacağını söylüyor. Ayrıca bir takım yeni detaylar da paylaştı.

Serinin ilk oyunu başlarda topluluk ve geliştiriciler tarafından finanse edilmişti ama sonradan ünlü Japon yayıncı Bandai Namco Entertainment ile yapılan anlaşma hem geliştirici stüdyo hem de oyunun kendisi için bir dönüm noktası olmuştu. Devamında gelen ikinci oyun ile Slightly Mad Studios seri için bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmıştı.

Geçtiğimiz Aralık ayında yeni bir açıklama yapan Üst Yönetici Ian Bell, sıradaki Project CARS oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Yeni oyun ile ilgili ilk detaylar da yakın bir zaman önce paylaşıldı. Resmi duyuru yapılmadığı için detaylı bilgiler verilmiş değil ama yeni oyunun devrim niteliğinde olacağı söyleniyor. Son oyundan % 200 daha iyi olacağı, fizik etkilerinin gerçekçiliğinden ödün vermeyeceklerini ve eğlencenin elden bırakılmadığı simülasyon tarzı oynanış sunacağı söyleniyor. Burada 'son oyundan % 200 daha iyi olacağı' deyimi epey iddialı bir deyim ve bakalım gerçekten de öyle olacak mı?

Son olarak, Üst Yönetici Ian Bell resmi duyurunun yakın bir zamanda yapılacağını söyledi. Yakın bir zamanda derken büyük ihtimalle GamesCom 2019 fuarını kastediyor ama o kısımla Bandai Namco Entertainment ilgilendiği için kesin bir şey söylemekten kaçınıyor. Gelişmeleri takip edeceğiz.