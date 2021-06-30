Remedy Tarafından Project Condor Duyuruldu

Remedy Entertainment tarafından Control evreninde geçen yan senaryolu Project Condor duyuruldu. Halihazırda geliştirilme aşamasında olan oyun, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Bildiğiniz gibi Finlandiya menşeli stüdyonun son oyunu Control, E3 2018 fuarında duyurulmuş ve 2019 yılının Ağustos ayı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Jesse Faden’ın yıllar önce izini kaybettiği kardeşi ile ilgili cevaplar alabilmek için geldiği Oldest House binasında geçen oyunda, bir yandan da şeytani güç Hiss ile mücadele ediyorduk.

Bildiğiniz gibi Remedy Entertainment çok oyunculu oyunlar yapan stüdyo değil, ama Oyun Yönetmeni Mikael Kasurinen tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, Control artık bir marka olarak kabul ediliyor ve ana oyunun yayıncısı 505 Games ile yapılan yeni yayıncılık anlaşması ile çok oyunculu Project Condor resmi olarak duyuruldu.

Remedy Project Condor Duyurusu ile Şaşırttı

Kasurinen tarafından söylenene göre, ana oyun çok sayıda hikaye, hadise ve karakter için bir dünya, beklenmedik, tuhaf ve olağandışı şeylerin meydana geldiği bir mekanmış. İlk adım ise Jesse karakterinin Oldest House binasına girişi ile atılmış, ama bahsi geçen dünya hakkında anlatılacak pek çok şey varmış ve yeni oyun da bunun ilk adımı olacakmış.

Kasurinen verilen detaylara bakacak olursak, Project Condor Northlight motoru ile geliştirilen dört oyunculu kooperatif PvE oyunu olacakmış. Böyle bir projeye uzun zamandır girişmek isteyen Vanguard ekibi, tasarım üzerinde çoktan çalışmaya başlamış. Finlandiya menşeli stüdyo olarak kimliklerinden uzaklaşmadan paylaşımlı deneyimler yaratabileceklerine veya istedikleri hikayeleri anlatabileceklerine inancı tam olan Control Oyun Yönetmeni, bakış açılarını, tekniklerini ve kafa yapılarını yeniden düşünmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. Bununla birlikte çok oyunculu Remedy Entertainment oyununun neye benzeyeceğini görmek için de heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Şimdilik Project Condor hakkında çok fazla bilgi verilmemekle birlikte, gelecekte merak edilen tüm detayların paylaşılacağının sözü veriliyor.

Son olarak, stüdyonun internet sayfası üzerinden yapılan bir başka açıklamaya bakılırsa, birçok farklı proje üzerinde çalışmaya devam ediliyormuş. Bunların arasında popüler çevrimiçi aksiyon oyun Crossfire için ana senaryo modu var. Ayrıca yeni büyük bütçeli bir Control oyunu daha planlanıyormuş. Zaten geçtiğimiz yıl içerisinde, yeni oyunlardan bir tanesinin hem Alan Wake hem de Control evreni ile bağlantılı olacağı duyurulmuştu.