Project Q'nun Görüntü ve Videosu Sızdırıldı!

Sony'nin en yeni konsol oyunu teknolojisi Project Q oyunculara müthiş bir oyun zevki vaad ediyor.

Kısaca “Q Lite” olarak adlandırılan modelin 3-4 saatlik bir pil kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Konsolun tasarımına bakacak olursak, cihaz Nintendo Switch modeli ile benzerlikler gösteriyor.

Sony'nin Yeni Konsol Oyununa Dair Bilgiler Gelmeye Başladı

Twitter kullanıcısı @Zuby_Tech tarafından paylaşılan görüntüler oyunseverleri heyecanlandırdı. Cihaz, orta kısımda yer alan 8 inçlik bir LCD dokunmatik ekranın yanında geri bildirim için uyarlanabilir tuş seçeneklerine sahip. Ergonomik kaygılar gözetilerek üretilen cihazda ayrıca hoparlörler, ses düğmeleri ve bir ses giriş jak bulunuyor.

Bu yıl düzenlenen PlayStation lansmanında CEO Jim Ryan, model hakkında "Yakın gelecekte daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Sony’nin yeni teknoloji harikası PlayStation Project Q'nin kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca şirkete yakın kaynakların bildirdiğine göre Project Q'nun "300 doların altında" bir fiyatla piyasaya sürülecek.

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