Project Resistance İçin Tanıtım Fragmanı Yayınlandı

Ağustos ayının sonlarına doğru faaliyete geçen Project Resistance sayfası ile yeni Resident Evil oyunu resmen karşımıza çıkmıştı. Bu oyundan aslında daha önceden Japonya ve Amerika'da yaşayan Resident Evil Ambassador üyelerine gönderilen e-postalar ile haberdar olmuştuk. Capcom da zamanının geldiğine inanıyor olacak ki bizleri yeni Resident Evil ile tanıştırdı. Bir süredir beklediğimiz Project Resistance fragmanını TSİ 18:00 sıralarında Resident Evil Youtube kanalı üzerinden yayınlandı.

Oynanış yapısının tahminlerin doğrultusunda takım tabanlı hayatta kalma mücadelesi deneyimi sunacağı belli oldu. Fragmanın başında gördüğümüz gizemli bir karakter, ana makinede bir takım ayarlamalar yaptıktan sonra tanımadığımız dört kişiden oluşan grubun üzerine önce yürüyen ölüleri ve çok geçmeden de Licker yaratığını salıyor. Kapanış ise Resident Evil 2 (2019) oyununda korkulu rüyamız olan Mr. X ile yapılıyor. Dikkat çekici olan şey ise bu gizemli kişinin ellerine taktığı cihaz ile Mr. X'in hareketlerini kontrol edebiliyor oluşuydu. Eğer bu kişi seçilebilir karakterlerin arasında yer alacaksa, o zaman Dead by Daylight ve Friday the 13th: The Game asimetrik bir çoklu-oyuncu deneyiminin sunulacağı bir Resident Evil oyunu ile karşı karşıyayız demektir. Yani 'dört kişi Umbrella laboratuvarından kaçmaya, diğer bir kişi de buna engel olmaya çalışır' gibisinden bir oynanış yapısı söz konusu olabilir.

Şu an için elde fragmanda gördüklerimizin haricinde başka bir detay yok. Ancak Tokyo Game Show 2019 için de fazla bir zaman kalmadı. Bu Perşembe günü fuar öncelikli olarak iş dünyasına kapılarını açacak. Capcom da Project Resistance ile ilgili daha fazla bilgi paylaşacak ve oynanış gösterimleri yapacak. Bazı şanslı oyuncular da oyunu oynama fırsatı bulacaklar tabii ki.

Çıkış tarihi ve çıkış platformları belli olmayan Project Resistance için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.