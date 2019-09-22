Project Resistance'ın Senaryo Modu da Olacak

Resident Evil serisinin sıradaki oyunu Project Resistance olacak. Tokyo Game Show 2019 sırasında ilk detayların paylaşıldığı oyun, Dead by Daylight gibi asimetrik bir çoklu-oyuncu oyunu olarak tanıtılmıştı. Yeni gelen bir bilgiye göre Project Resistance, senaryolu oyunları seven oyuncuları da sevindirecek.

Oyun dünyasının kült serilerinden olan Resident Evil, bu zamana kadar birçok platformda sayamayacağımız kadar çok oyunuyla karşımıza çıkmış ve bu oyunların her daim bir hikayeleri olmuştu. Bu açıdan bakınca Project Resistance bir ilk olacakmış gibi görünüyordu.

Dün EU PlayStation Blog sayfasında Üretici Masachika Kawata ile yapılan bir röportaja yer verildi. Röportaj sırasında da yeni oyunun hikaye anlatımlı bileşenlerin olacağı çevrim dışı modunun olacağı onaylandı. Henüz pek bir detay verilmiş değil ama Kawata, hikaye akışı sırasında Mastermind ve afetzedelerin yanlarına daha başkaları katılacakmış ve katılanların da kendilerine özgü becerileri olacakmış.

Röportajın ilerleyen kısımlarında, Project Resistance oyununun nasıl doğduğu soruldu. Daha önceden Matt Walker tarafından yapılan açıklamayı hatırlatan Üretici Masachika Kawata, "Resident Evil oyunları yaparken, bir bölümde zombileri yerleştirmekten ve bunun oyuncuları korkutuşundan alacağımız keyfi düşünmüştük." yorumunda bulundu ve devam etti. "Güzel bir oyun ile oyuncuları korkutmak bizim için her daim eğlenceli olmuştur ve oyunculara bölümlere zombiler yerleştirerek veya tuzaklar kurarak bizimle aynı deneyimi yaşamaları için bir şans vermek istedik. Project Resistance'ın doğmasına vesile olan fikir buydu."

Çıkış tarihi belli olmayan Project Resistance PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştiriliyor.