Project Scarlett Tek Bir Model Olarak Çıkacak

E3 2019 sonrası Project Scarlett ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Xbox başkanı Phil Spencer yeni nesil konsolun tek bir modelle satışa sunulacağını onayladı.

Geçtiğimiz senenin E3 fuarında deyim yerindeyse oyun duyurularının yağmur olup üstümüze yağdığı Microsoft konferansının sonunda konuşma yapan Phil Spencer, "...bir kez daha konsol eğlencesinin kıyas noktası sunmaya olan bağlılığımızı göstereceğimiz sıradaki Xbox konsolları için tasarlamanın derinliklerine iniyoruz..." şeklinde bir söylemde bulunmuştu. Burada 'Xbox konsolu' yerine 'Xbox konsolları' demesi kafalarda doğrudan yeni nesil Xbox konsolunun farklı modellerle çıkacağı düşüncesini oluşturmuştu.

Bu gelişmenin bir ay sonrasında Thurrott yayınladığı bir raporunda yeni nesil Xbox konsolunun iki farklı modelle satışa sunulacağını iddia etmişti. Dayanak noktasını söylemeye gerek duymadığımız bu iddiaya göre, bu modellerden bir tanesinin Bulut sistemi odaklı ve diğerinin de geleneksel olacağı söylenmişti. Sitenin Halo serisinin yeni oyununun Halo Infinite olacağını iddia etmesi ve bunun da doğru çıkması, haliyle yeni nesil Xbox ile ilgili iddiayı da bir parça inanılır hale getirmişti. Tabii ki o sırada senenin sonunda doğru haberdar olacağımız Xbox One S All-Digital Edition modelinin ortalarda olmadığını da unutmamak lazım. Microsoft tarafından da iddiaya ilişkin herhangi bir resmi bir açıklama yapılmamış olduğu için, yeni nesil Xbox konsolunun Xbox One gibi birden fazla modelle çıkacağı iddiası da bir süre güncelliğini korumaya devam etmişti.

Phil Spencer ise en nihayetinde bu iddianın sonunu getirdi. Business Insider tarafından yapılan röportaj sırasında konuşan Spencer, "Geçtiğimiz sene konsollar dedik ve bir konsolu (Xbox One S All-Digital Edition) piyasaya sürdük ve şimdi diğer konsolu detaylandırdık. Sanırım bu çoğul oluyor." yorumunda bulundu ve Project Scarlett konsolunun tek bir model olarak satışa sunulacağını doğruladı. Devamında ise şöyle dedi: "Project Scarlett'e ve sahneye çıkartacağımıza odaklandık."

Gerçi bu sonradan yeni modellerin gelmeyeceği konusunda bir teminat değil. Yani neslin ortalarına geldiğimizde yeni model duyuruları ile karşılaşabiliriz. Bunu her zaman olduğu gibi zaman gösterecek. Bakalım Microsoft cephesinin planları doğrultusunda karşımıza neler çıkacak?