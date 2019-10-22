Project Scarlett Tüm Xbox One Kontrolcüleri ile Uyumlu Olacak

Yeni nesil Xbox konsoluna geçiş yaptıktan sonra, Xbox One kontrolcülerini atmayın veya satmayın. Geliştirme aşamasındaki kod adı Project Scarlett olan konsolda, Xbox One kontrolcülerinizi kullanabileceksiniz.

E3 2019 fuarındaki Project Scarlett duyurusu akabinde Inside Xbox programında yeni bir açıklama yapan Xbox Patronu Phil Spencer, şirket olarak müşterilerinin yaptıkları alışverişleri her daim göz önünde bulundurduklarını ve Xbox Elite ve Xbox Elite Series 2 dahil tüm Xbox One aksesuarlarının yeni nesil Xbox konsolunda kullanılabilir olmasını hedeflediklerini dile getirmişti.

Bu hafta içerisinde hem içerik üreticisi hem de Gamertag Radio sunucularından bir tanesi olan Parris, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Xbox Elite v2 aksesuarının yeni nesil konsolda çalışacağını dile getirdi. Xbox Ürün ve Pazarlama Yöneticisi James Shields ise yapılan bu açıklamaya yanıt olarak "Evet - tüm Xbox One kontrolcüleri!" yorumunda bulundu. Netice olarak halihazırdaki Xbox One kontrolcülerinizi yeni nesil Xbox konsolunda da kullanabileceğiniz bir kez daha onaylanmış oldu.

Yep - all Xbox One controllers! — James Shields 🎃 (@shieldsjames) 17 Ekim 2019

Öte yandan, Haziran ayı içerisinde IGN tarafından Xbox Platform Ekibi Yöneticisi Jason Ronald ve Project xCloud üzerinde çalışmakta olan Bill Stillwell ile bir röportaj yapılmıştı. Bu röportajdan çıkan bilgiye göre, Project Scarlett sadece Xbox One kontrolcüleriyle değil aynı zamanda tüm orijinal Xbox, Xbox 360 ve Xbox One oyunları için geriye uyumlu olacak. Toplamda üç binden fazla oyun olduğu için ekibin işi epey zor ama imkansız değil.