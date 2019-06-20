Project Scarlett Xbox One'da Çalışan Bütün Oyunları Çalıştıracakmış

Microsoft şu an için bütünüyle yeni nesil Xbox konsoluna odaklanmış durumda diyebiliriz. Bu bağlamda da Xbox One geriye uyumluluk kütüphanesi için yapılan çalışmalar, orijinal Xbox ve Xbox 360 için eklenen toplamda yirmi üç kadar yeni oyun sonrasında durdurulmuştu. Amerika menşeli yazılım devinin geriye uyumluluk desteğini yeni nesil konsola taşıyacaklarını daha önceden öğrenmiştik. Ne var ki sorumlu ekibin altına gireceği yük bu defa hiç olmadığı kadar ağır olacak çünkü burada yaklaşık üç binden fazla oyundan bahsediliyor.

E3 2019 fuarı sırasında düzenlenen Inside Xbox programı sırasında Phil Spencer, Microsoft olarak müşterilerin yaptıkları alışverişlere saygı gösterdiklerini ve Xbox Elite ve Xbox Elite Series 2 gibi aksesuarlara ek olarak halihazırda satışa sunulmuş ve gelecekte satışa sunulacak olan oyunların tamamını yeni nesil Xbox konsoluna taşıma hedefinde olduklarını açıklamıştı.

Yakın bir zaman önce IGN sitesi, Xbox Platform Ekibi Yöneticisi Jason Ronald ve eskiden geriye uyumluluk ekibinin başı ama şu anda Project xCloud üzerinde çalışmakta olan Bill Stillwell ile röportaj yapma fırsatı bulmuş. İkili geriye uyumluluk kütüphanesinde yer alan altı yüzden fazla oyunda dahil olmak üzere Xbox One üzerinde oynanabilir olan tüm oyunların Project Scarlett konsoluna taşınacağının sözünü verdi.

Zurnanın zırt dediği yer de tam burası çünkü halihazırdaki oyun sayısı bir hayli 'fazla' ve ekibin altına gireceği yük de bir hayli ağır olacak. "İsteğimiz ve maksadımız tüm Xbox One oyunlarını sıradaki sisteme taşımak ama zorluk şu ki bugün itibarıyla Xbox One üzerinde üç binden fazla oyun var." yorumunda bulundu Jason Ronald ve devam etti. "Yani önümüzde çok fazla iş var, bu yüzden de hangi yapımların ne zaman mevcut olacaklarına dair kesin bir yorum yapamıyoruz ama maksadımız hepsini ileriye taşımak olacak."