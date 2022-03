Project Spartacus: PlayStation'un Xbox Game Pass'e Rakibi Hakkında Bildiğimiz Her Şey

Sony'nin Xbox Game Pass rakibi Project Spartacus'ü piyasaya sürmek için hazırlık yaptığı bildirildi.

Yeni oyun abonelik hizmeti, şu anda bir avuç ücretsiz aylık oyun ve çevrim içi çok oyunculu oynama olanağı sunan PS Plus'ın yerini alacak şekilde ayarlandı. Microsoft'un yıllar önce Game Pass abonelik hizmeti için eski Xbox Live Gold modelinden vazgeçmesinin üzerinden uzun zaman geçti. PlayStation özel oyunlar Sony'nin odak noktası olmaya devam etse de Game Pass'i sonsuza dek göz ardı etmesi mümkün değil.

Erken erişimler, ilk gün Game Pass'e gelen oyunları satın almadan önce deneme veya tamamen kiralayarak oynama imkânı tüm oyun ekosistemini daha uygun fiyatlı hâle getirdi. Keza Dünya'nın her yerinde PlayStation 5'e kıyasla çok daha uygun fiyatla erişilebilen Xbox Series S gibi fırsatlarla Xbox yeni konsollara erişme konusundaki finansal engeli olabildiğince kaldırdı.

Sony, Project Spartacus'un planlarını onaylamasa da söylentiler aylardır ortalıkta dolaşıyor.

Project Spartacus Çıkış Tarihi

Son söylentilere göre Sony'nin, Project Spartacus'u bu hafta içinde duyurması bekleniyor. Projeye yakın kaynaklar Bloomberg'den Jason Schreier'in ağzından baklayı çıkardı.

Yeni abonelik hizmeti, PlayStation'ın son birkaç yıldaki en büyük hitlerinden bazılarının bulunduğu bir listeyle piyasaya sürülecek. Sony, Project Spartacus'u açıklamayı ve tanıtmayı planlıyorsa muhtemelen bunu State of Play etkinliğinde yapacaktır. Şu anda tüm kaynaklar bu tarz bir etkinliğin bu hafta gerçekleştirilmesini beklediğini belirtiyor ve bu doğruysa yüksek ihtimalle Project Spartacus'un tanıtıldığını görebiliriz.

Project Spartacus Fiyatı

Hâlihazırda Sony iki abonelik hizmeti sunmakta: PS Plus ve PS Now. PS Plus oyunları çevrim içi olarak oynamanızı sağlıyor ve her ay PS4, PS5 ve PSVR oyunları dâhil bir avuç ücretsiz oyun veriyor. Ayrıca üyelere özel indirimlerin olduğu dönemler de oluyor. Share Play özelliğiyle birlikte 100 GB bulut depolama alanı da unutmamak gerek. PS Now ise PS5, PS4 ve PC'deki PS4, PS3 ve PS2 oyunlarından oluşan bir koleksiyona erişmenizi sağlar. Her ay bu sisteme yeni oyunlar ekleniyor.

Bu noktada fiyatları yurt dışı fiyatları üzerinden ele almamız gerekiyor çünkü Project Spartacus'un fiyatı açıklanırken TR fiyatından önce yurt dışı fiyatını öğrenmemiz muhtemel.

Her iki hizmet için de 1, 3 veya 12 aylık abonelik mevcut. PS Plus, bir ay için 9,99$, üç ay için 24,99$ ve yıllık üyelik için 59,99$ ücrete sahip. PS Now ise ABD'de yine aynı şekilde 1, 3 ve 12 aylık seçeneklere sahip ve sırasıyla 9.99$ / 24.99$ / 59,99$ olarak fiyatlandırılıyor.

Project Spartacus'un hem PS Now hem de PS Plus'ı etkili bir şekilde kapsayan tek bir hizmete dönüşmesi bekleniyor.

Project Spartacus Söylentiler

Gamesbeat, PlayStation'ın yenilenecek abonelik sisteminin Essential, Extra ve Premium olarak adlandırılan üç kategoriye sahip olacağını iddia ediyor ancak bu isimlerin ilerleyen süreçte değiştirilebileceğini de belirtiyor. Sistemin tahmini fiyatlandırması ve içerik söylentileri ise şu şekilde:

PS+ Essential - 9,99$

Her ay ücretsiz oyunlar

PS+ Extra - 12,99$

Her ay ücretsiz oyunlar

Eski oyunların bulunduğu bir kütüphane (PS Now gibi)

PS+ Premium - 15,99$

Her ay ücretsiz oyunlar

Eski oyunların bulunduğu bir kütüphane (PS Now gibi)

Oyunları yayınlama hizmeti

'Klasik' oyunların bulunduğu bir kütüphane

Oyunları deneme fırsatı (EA Play gibi ve muhtemelen sınırlı)

Bloomberg'den Jason Schreier geçen Aralık ayında Project Spartacus'un varlığını doğrulamıştı. Hizmetin lansman tarihi olarak ise 2022 ilkbaharına işaret etmişti.

Schreier de yeni abonelik hizmetinin üç kategoriye sahip olacağını belirtti. Temel seviye, mevcut PS Plus ile aynı avantajları sunacak. İkincisi, büyük bir PlayStation kitaplığına erişim sağlayacak. Son kategori ise klasik PS1, PS2 ve PSP oyunlarına erişimin yanı sıra ilk iki abonelik seçeneğinin avantajlarını kapsayacak.

Project Spartacus'un yanı sıra Sony'nin iki önemli duyuru daha yapacağı söyleniyor.