Project xCloud, Bütün Xbox Oyunlarını Destekleyecek

Microsoft cephesinde Project xCloud odaklı hummalı bir çalışma, tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılın sonlarına doğru veya önümüzdeki yılın başlarında faaliyete geçmesi beklenen servis ile ilgili GDC 2019 öncesinde ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Servis, Xbox platformları için de geliştirilmiş olan oyunları destekleyecek.

Gelecek nesilde Bulut sisteminin yeni nesil konsolların kalbinin olacağı tahmin ediliyor. Gerek Microsoft gerekse de Sony, bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeler. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde Microsoft, kod adı Project xCloud olan Bulut tabanlı sistemini duyurmuştu. Sistemin testi, Microsoft içerisinde 4G ağ bağlantısı üzerinden ve Bluetooth sayesinde Xbox kontrol kolu bağlanan mobil cihazlar ve tabletler ile yapılıyor. 5G desteğinin de olacağı bu sistemin, bu sene içerisinde de dileyen herkesin katılımı ile bir testinin yapılması bekleniyor.

Microsoft Azure hizmetinin de devreye gireceği bu sistemde, dünya genelindekilere ek yeni veri merkezleri oluşturularak. Bu yeni veri merkezlerinin oluşturulmasında da birçok Xbox One parçası kullanılarak üretilen özel bir donanımdan yardım alınacak. Bu sayede de, oluşturulacak olan yeni veri merkezleri ile bulunduğumuz konum fark etmeksizin, sorunsuzca oynayabilmesi için olabilecek en iyi randımanın alınması sağlanmış olacak.

18 Mart 2019 tarihinde, San Francisco şehrinde düzenlenecek olan GDC (Oyun Geliştiricileri Konferansı) 2019 öncesinde, konferansın internet sayfasında Project xCloud ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Bu bilgiye göre, servis, Xbox, Xbox 360 ve Xbox One fark etmeksizin, Xbox tüm Microsoft platformlarının oyunları desteklenecek.

Şimdilik pek fazla bir detay verilmiş değil, ama açıklamaya bakılırsa, sistemin nasıl bir işleyişe sahip olduğu, konferans sırasında sunulacak olan detaylı bilgiler ile açıklanacak.