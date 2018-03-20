Prostat Kanserini Teşhis Eden Yapay Zeka Geliştirildi

Yapay zeka (AI) teknolojileri sağlık sektörünün geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Kalp rahatsızlıklarından ruhsal bozukluklara, intihara meyilli kişilerden ne zaman öleceğimize kadar birçok şeyi tespit eden AI, şimdi de prostat kanserini teşhis edecek.

Çinli araştırmacılar, erkeklerde görülen en yaygın kanserlerden biri olan prostat kanserini hızlı ve etkili bir şekilde tespit edebilen bir yapay zeka geliştirmeyi başardı.

Patologlara yardımcı olması için geliştirilen yapay zeka, biyopsi yapılması gereken teşhis sürecini kısaltacak hatta otomatik bir hale getirecek. Araştırmacılar, 283 hastadan 918 prostat örneği aldı. Ardından görüntüler, yapay zekayı eğitmek ve teşhis gücünü artırmak için daha küçük örneklere ayrıldı.

Projenin araştırmacılarından Hongqian Guo'ya göre, yapay zekanın hedefi bir patoloğun görevini değiştirmek ya da onu değersiz kılmak değil. Guo, “Son teşhisin belirlenmesindeki sorumluluk yine patologların olacak. Zira böyle bir sorumluluğu sadece deneyimli patologlar alabilir. Geliştirdiğimiz yapay zeka, patologların daha hızlı tanı koymalarına ve değerlendirme yapabilmelerine yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmalar, dünyada her 3 dakikada bir kişiye prostat kanseri tanısı konulduğunu, 14 dakikada bir de prostat kanserine bağlı yaşam kayıpları gerçekleştiğini ortaya koyuyor.