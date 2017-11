PS Plus Aralık Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Yılın son Playstation Plus oyunları açıklandı. Yaz aylarında kullanıcıları dev yapımlara doyuran Sony, geçen ay biraz frene basmıştı. Ancak ay içerisinde avantajlı Black Friday indirimleriyle kullanıcılar yine ihya oldu. Bu ay ise geçen aya nazaran bir kademe vites artırmış görünüyor. PS Plus üyeleri bu ay PS4 konsollar için Darksiders II Deathinitive Edition ve Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends oyunlarının sahibi oldu. Ayrıca her ay olduğu gibi PS3 ve PS Vita için de ücretsiz oyunlar var. Ayrıca bonus içerikler dikkat çekiyor.

Bu ayki ücretsiz oyunlar listesinde dikkat çeken iki oyuna biraz göz atalım. Öncelikle hem Darksiders II hem de Kung Fu Panda oyunları 2015 yılının sonbahar aylarında PS4 konsollara geldi. Darksiders II sinematik yapısı ve içerdiği karakterlerle God of War oyununu andırıyor. Sürükleyici bir RPG oyunu olduğunu söylemekte fayda var. Ayrıca Deathinitive sürümünde tüm ek paketler ve grafik güncellemeleri yer alıyor.

Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends oyunu ise sevilen Dreamworks karakterinin parti havasında geçen bir dövüş oyunu. Kung Fu Panda’da yer alan tüm karakterlerin yer aldığı oyunda 4 oyuncuya kadar eğlenceli dövüşler yapabilirsiniz. Arkadaşlarla bir araya geldiğinizde keyifle oynayacağınız rekabetçi bir oyun.

Ekstra içerik olarak da bu ay PS Plus üyeleri kısıtlı bir süre için Monster Hunter: World oyununun deneme sürümünü oynayabilecek. 9 Aralık ve 12 Aralık arasında oyunculara sunulan oyunun tam sürümü de yakında çıkış yapacak. Küçük bir hatırlatma yapalım, geçen ayın ekstra içeriği olan Until Dawn: Rush of Blood VR oyununu da 2 Aralık’a kadar indirebilirsiniz.

İşte PS3 ve PS Vita oyunlarıyla birlikte 2017’nin son PS Plus oyunlarının tam listesi:

PS4

Darksiders II Deathinitive Edition

Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends

PS3

Syberia Collection

Xblaze Lost: Memories

PS Vita

Forma.8

Wanted Corp