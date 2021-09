Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi açıklamalarla birlikte PS Plus Ekim 2021 Oyunları belli oldu. PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin faydalanabileceği ücretsiz oyunlar, kullanıcıları tatmin etmeyi başaracak gibi gözüküyor. Peki PlayStation Plus önümüzdeki ay hangi oyunlarla oyuncuların karşısına çıkacak?

PS Plus Ekim 2021 Oyunları Neler?

Mortal Kombat X

PGA Tour 2K21

Hell Let Loose

1- Mortal Kombat X (PS4)

Oyun Açıklaması: Sırada kim var? Bir numaralı dövüş serisinin yeni neslini yaşa. Mortal Kombat X, yepyeni oynanışıyla birlikte benzersiz sinematik sunumu birleştiriyor. Oyuncular ilk kez karakterin strateji ve dövüş stilini etkileyen çeşitlerden birini seçebiliyor.

2- PGA Tour 2K21 (PS4)

Oyun Açıklaması: Profesyonellere karşı ekibinizle oynayın. PGA TOUR 2K21'de kurallara göre oynayın veya kendi kurallarınızı yaratın! FedExCup Şampiyonu olmak için sınırları zorlayın. Kariyerinizde PGA TOUR Profesyonelleriyle karşılaşıp ödüllerle ekipmanlar kazanın.

TPC Sawgrass, East Lake Golf Club gibi gerçek parkurlarda Justin Thomas'la ve en iyi 11 profesyonelle karşılaşın. Sevdiğiniz markaların ekipmanları ve giysileriyle MYPLAYER'ınızı kişiselleştirin ve en iyi parkuru tasarlayın. Gerçek zamanlı eğitimlerle atış önerilerini kullanın veya Distance Control, Putt Preview ve daha fazlasıyla oyunda uzmanlaşın.

3- Hell Let Loose (PS5)

Oyun Açıklaması: 2. Dünya Savaşını hiç böyle oynamamıştınız. Muharebe meydanında hüküm süren ağır tanklar, cepheleri besleyen zorunlu tedarik hatları ve çeşitli silahları birleştiren devasa çatışmalar. Hell Let Loose sizi savaşın karmaşasına sokarken derin oyuncu kontrollü araçlar, dinamik ve değişen ön cephe ve savaşın akışını kontrol eden birlik odaklı oynanış sunar.

Gerçek görüntüler ve uydu verilerine göre modellenen sürükleyici haritalar sayesinde tüm muharebe meydanı büyük bölümlere bölünmüştür; böylece benzersizliğini koruyan yeni oynanışa, elli oyuncunun arazilerde, köprülerde, ormanlarda ve kasabalarda sürekli değişen cephelerde iki kuvvet halinde savaşmasına izin verir. Bir bölüm ele geçirildiğinde, takımınız için üç kaynaktan birini oluşturur, böylece takımınızın zafere ulaşmasını etkileyen karmaşık bir meta oyun ortaya çıkarır.

PlayStation Plus (PS Plus) Nedir?

PS Plus abonesi olan oyuncular bu aboneliğe özel olarak çevrim içi çok oyunculu oyun oynama, özel indirimlerden faydalanma, her ay ücretsiz oyun elde etme gibi pek çok ayrıcalığa sahip oluyor. PlayStation 4 ile birlikte çevrim içi oyunların oynanması PS Plus aboneliğine bağlı olarak gerçekleştiğinden çevrim içi oyun oynamak isteyen oyuncuların bu aboneliğe sahip olması gerekiyor.

Bununla birlikte abonelerin büyük ve özel indirimlerden faydalanma fırsatları da bulunuyor. Bu fırsatlar ve indirimler oyunlarda, eklentilerde ve ön siparişlerde geçerli oluyor. Son olarak hepinizin de bildiği gibi her ay indirebileceğiniz iki adet PS4 oyununu da bu abonelikle birlikte elde etmiş oluyorsunuz. Bu oyunlara abone olduğunuz süreç boyunca erişebilmeniz mümkün.