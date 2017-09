PS Plus Ekim Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Playstation konsol sahipleri için beklenen günler geldi çattı. Playstation Plus üyesi olan kullanıcıların merakla beklediği aylık ücretsiz oyunlar açıklandı. Ekim ayında Playstation Plus üyeleri Metal Gear Solid V: Phantom Pain ve Amnesia: Collection oyunlarına ücretsiz sahip olacak.

Her ay olduğu gibi yeni ayda da PS4, PS3 ve PS Vita konsollarında PS Plus üyesi olan kulolanıcılar ikişer ücretsiz oyuna sahip olacak. Ekim ayı ücretsiz oyunları bugün açıklanırken PS4 konsolunda Metal Gear Solid V: Phantom Pain oyununun yer alması oyuncularda heyecan yarattı. Yaz aylarında hediye ettiği büyük yapımlarla sükse yapan Playstation güz aylarında da seriyi bozmadı. Geçen ay inFamous: Second Son ve bu ay da Metal Gear Solid V: Phantom Pain, üyelerin oyun kütüphanelerini zenginleştirecek.

İkinci bir dikkat çekici oyun ise Amnesia: Collection oldu. Playstation’ın resmi blog sitesinden yapılan açıklamada kendini cesur hisseden kullanıcılar bu oyunu gece karanlıkta oynasınlar yorumu yapıldı. Ayrıca hala Playlink oyunu That’s You’yu indirmeyen kullanıcılar varsa bu ay son şansınız olduğunu hatırlatalım. Zira söz konusu oyun 24 Ekim taraihine kadar ücretsiz olacak. Bu eğlenceli parti oyununu hemen bu gece indirmenizi tavsiye ediyoruz.

Ayrıca Playstation VR’ın da Ekim ayında birinci yıldönümü olacak. Bu kapsamda konsol sahiplerini çok özel indirimler bekliyor. 10 Ekim tarihinden sonra birinci yıla özel indrimleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca RIGS Merchanized Combat League oyunu da 7 Kasım tarihine kadar ücretsiz indirilebilecek.

Son olarak da Ps Plus üyelerine özel iki teklif bulunuyor. Bugünden itibaren 3 Ekim tarhine kadar Final Fantasy XII The Zodiac Age ve Titanfall 2: Ultimate Edition oyunlarında yüzde 30 indirim uygulanacak. İşte Ekim ayına özel Ps Plus ücretsiz oyunlarının tam listesi:

PS4

Metal Gear Solid V: Phantom Pain

Amnesia: Collection

PS3

Monster Jam Battleground

Hustle Kings

PS Vita

Hue

Sky Force Anniversary