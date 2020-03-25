PS Plus Nisan 2020 Oyunlarından Biri Uncharted 4 Olabilir

Mart ayının son haftasına girmeye hazırlandığımız şu zamanda, gerek Microsoft gerekse de Sony cephesinden Nisan ayının ücretsiz oyunlarının duyurusunu bekliyoruz. Bildiğiniz gibi Japon teknoloji devi, yeni PlayStation Plus oyunlarını mevcut ayın son Çarşamba günü açıklıyor ve yeni ayın ilk Salı günü de abonelerin indirmesine sunuyor.

Geçmişte yeni PlayStation Plus oyunlarını gerek resmi kaynaklar gerekse de resmi olmayan kaynaklar üzerinden sızdırıldıklarını birçok defa görmüştük. Bir yenisi ise yakın bir zaman önce gerçekleşti.

PlayStation Access Youtube kanalında Liste Dışı olarak ayarlanmış bir video keşfedildi. Bu videonun içeriğinde Nisan ayında PlayStation Plus abonelerine verilecek olan oyunlar yer alıyordu. Sony Interactive Entertainment tarafından verilecek olan oyunların DiRT Rally 2.0 ve Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu olduğu görüldü.

Ne var ki yaşanan bu sızıntının internet ortamında son hızla yayılmasının ardından, videonun ayarı Gizli haline getirildi. Yani video halen kanalda yüklü ve resmi duyurunun yapılacağı zaman bekleniyor. Sonradan kaldırılmasına karar verilmezse tabii ki.

Peki resmi duyuru ne zaman yapılacak? Eğer önümüzdeki haftanın Salı günü 31 Mart 2020'ye denk gelmemiş olsaydı, resmi duyurunun yarın yapılacağını söyleyebilirdim ama şu şartlar altında 1 Nisan 2020 Çarşamba gününü beklememiz gerekecekmiş gibi görünüyor. Yeni ayın ilk Salı günü 7 Nisan 2020'ye denk geldiği için de DiRT Rally 2.0 ve Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu bizlerle o günde buluşacak.

Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Nathan Drake ağabeyimiz ile çıktığımız unutulmaz maceraların kapanış perdesiyken DiRT Rally 2.0 ise Codemasters bünyesinden çıkmış olan ralli oyunu. Eğer simülasyon tarzındaki ralli oyunlarını seviyorsanız, bunu kaçırmayın derim.