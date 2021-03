PS Plus Nisan 2021 Oyunları Duyuruldu

Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarına verilecek olan PS Plus Nisan 2021 oyunları için resmi duyuruda bulundu. Aktif aboneler önümüzdeki ay hangi oyunları indirme fırsatı bulacaklar? İşte o oyunlar!

PS Plus Nisan 2021 Oyunları Bomba Gibi

Her ne kadar PS Plus servisinin abonelik ücretleri artmış olsa da, son birkaç aydır verilen oyunlar ile verilen her kuruşa değiyor diyebiliriz. Mesela şu anda Final Fantasy VII Remake ve Remnant: From the Ashes oyunlarını aboneliğiniz kapsamında oynayabiliriz. Önümüzdeki ay ise bir bunlar kadar bomba oyunlar bizi bekliyor. Öyle ki Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan duyuru ile Days Gone, Oddworld: Soulstorm ve Zombie Army 4: Dead War, önümüzdeki ay itibarıyla ek bir ücret ödemeden konsolunuza indirip oynayabileceksiniz. Gelin isterseniz yeni oyunlara kısaca bir göz atalım.

Days Gone (PlayStation 4)

Deacon St. John isimli bir karakterinin hikayesinin anlatıldığı Oregon eyaletinde geçen oyunda, yaşanan küresel bir salgın sonrasında insanlığın büyük bir bölümü Kaçıklar (Freakers) adı verilen bir türe dönüşüyor. Ana karakterimizi Deacon ise hayatta kalma mücadelesini sürdürürken, öldüğünü zannettiği eşinin halen hayatta olduğuna dair güçlü bir ihtimalin varlığını keşfediyor. Sonrasında ise onu bulmak için zorlu bir maceraya atılıyor.

Oddworld: Soulstorm (PlayStation 5)

PC (Epic Games Store) PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilen Oddworld: Soulstorm, 6 Nisan 2021 tarihinde satışa sunulacak. Bir kez daha Abe rolünde olacağımız hikayeye göre, kardeş mudokon'ları köle işgücü olmaktan kurtarmaya çalışacağız.

Silah üretim ve özelleştirme sisteminin bulunacağı oyunda, her ne kada çizgisel bir oynanış sunulacak olsa da yeni bölümlere ve mekanlara ulaşabileceğiniz büyük bir tren alanı bulunacak.

Zombie Army 4: Dead War (PlayStation 4)

1946 yılında geçecek olan Zombie Army 4: Dead War, serinin Zombie Army üçlemesinin alternatif geçmişini devam ettiren yeni oyunu olarak geçtiğimiz yılın Şubat ayında satışa sunulmuştu. Hikayeye göre zombi Hitler ve Plan Z zombi ordusuyla Survivor Brigade olarak bir kez daha mücadeleye girişiyoruz. İtalya topraklarına gidiyor ve tehditkar bir planı ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Oyun için özellikle Venedik şehri büyük önem arz ediyor.

Önceden olduğu gibi bu oyunlar, yeni ayın ilk Salı günü yani 6 Nisan 2021 tarihinde indirmeye açılacaklar. Öte yandan bu tarihe kadar, eğer henüz eklemediyseniz halihazırdaki Farpoint, Final Fantasy VII Remake, Maquette ve Remnant: From the Ashes oyunlarını kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Keyifli oyunlar dileriz!