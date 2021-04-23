Sony Interactive Entertainment cephesinin dizi ve film meraklılarını düşünerek faaliyete sokmayı planladığı PS Plus Video Pass servisi testi Polonya’da başladı. Tek bir abonelik ile erişim sağlayabileceğiniz bu servis, kullanıcılara sevdikleri dizi ve filmleri izleme imkanı sunuyor. Detaylar haberimizde.

Dün sizlerle paylaştığımız haberde, Video Games Chronicles tarafından aktarılana göre Sony Interactive Entertainment tarafından PS Plus Video Pass sisteminin devreye sokulmaya hazırlanıldığından bahsetmiştik. PlayStation Polonya sayfasına vaktinden yansıyan bu servisin, 22 Nisan 2021 - 22 Nisan 2022 tarihleri arasında deneme olarak aktif abonelerin beğenisine sunulacağından bahsediliyordu. Dizi ve film meraklılarının da ücretli abonelik sistemine çekilmesi için atılmış olan bir adım olduğu tahmin edilen bu servis, Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan onaylama ile bugün itibarıyla resmiyet kazandı.

PS Plus Video Pass Polonya’da Teste Başladı

Halihazırda Polonya’da test edilmeye başlanan servis, PS4 ve PS5 için uygulama olarak gelecek ve PlayStation Plus abonelerinin ilk etapta Venom, Baby Driver ve tüm sezonları ile Community dahil yirmi bir dizi ve filmi izlemelerine olanak tanıyacak. Üç ayda bir bu listeye yeni yapımlar da eklenecekmiş.

Sony Interactive Entertainment Küresel Servisler Başkan Yardımcısı Nick Maguire, henüz bu servisin diğer bölgelerde faaliyete geçip geçmeyeceğini ve geçerse de bunun ne zaman olacağını söylemiyor. Bunun için bir karara varmadan önce, Polonya’da yapılacak olan test ile kullanıcıların ilgisi gözlemlenecek. Eğer PS Plus Video Pass beklenen ilgiyi görürse, duruma göre diğer ülkelerdeki kullanıcıların beğenisine sunulacak. Servisin halihazırdaki dizi ve film içeriğine aşağıdan bakabilirsiniz.

PS Plus Video Pass Filmleri

Bloodshot

Jumanji: The Next Level

Zombieland 2: Double Tap

Charlie's Angels (2019)

Venom (2018)

The Equalizer 2

Baby Driver

Blade Runner 2049

Underworld: Blood Wars

Arrival

Sausage Party

Inferno (2016)

American Hustle

This is the End

Bad Boys (1995)

PS Plus Video Pass Dizileri