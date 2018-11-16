PS Store Black Friday İndirimleri Başladı (Hangi Oyun Kaç Lira Oldu?)

Her yıl Playstation Store üzerinden düzenlenen Black Friday indirim günleri bugün itibarıyla başladı. Yüzde 60'a varan oyun indirimleriyle dikkat çeken Black Friday 2018, yeni oyunlarda indirim fırsatı sunuyor.

Kendi platformuna özgü oyunlar başta olmak üzere bu yılın dikkat çeken yapımlarında ciddi indirimler yapan PS Store, yüzlerce oyunda düşük fiyatlı satış imkanı sunuyor. Bugün itibarıyla başlayan oyun indirimlerinden Assassin's Creed Odyssey, God of War, Marvel’s Spider-Man gibi dev yapımlar da faydalanacak.

"Örümcek Adam ile New York sokaklarında dolaşmak; Call of Duty: Black Ops 4'deki savaş alanına girmek; Assassin's Creed Odyssey'deki Antik Yunan'ın gizli bölgelerini araştırmak için yeni indirim fırsatlarını değerlendirin" şeklinde bir açıklamayla Black Friday 2018'i başlatan PS Store, Marvel’s Spider-Man'ın fiyatını 179 TL'ye düşürmüş durumda.

Ayrıca son haftaların en dikkat çeken yapımı olan Red Dead Redemption 2'yi 500 TL fiyat etiketiyle sunan PS Store'un Call of Duty: Black Ops 4 için 328 TL'yi uygun gördüğünü belirtmek gerekiyor. Black Friday indirimleri 26 Kasım'a kadar devam edecekken indirimdeki tüm oyunları buradan görebilirsiniz.

PS Store Black Friday İndirimdeki Bazı Oyunlar