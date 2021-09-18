Ağustos 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu
Ağustos 2021 PS Store’da en çok indirilen oyunlar paylaşıldı. Avrupa'da geçtiğimiz ay PS5 üzerinden en çok indirilen oyun Ghost of Tsushima Director’s Cut oldu.
Ağustos ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi?
Ağustos 2021 PS Store'da En Çok İndirilen Oyunlar Listesi
Sony Entertainment, geçtiğimiz ay PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre 2021 yılının ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Madden NFL 22 oldu. Avrupa'da PS5 üzerinden en fazla indirilen oyunun Ghost of Tsushima Director’s Cut olduğu açıklandı.
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ABD ve Kanada'da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu Ghost of Tsushima Director’s Cut oldu. Paylaşılan listeye baktığımızda Avrupa'da geçtiğimiz ay PS4 üzerinden en fazla indirilen oyunun Hades olduğunu görüyoruz. İşte PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi!
ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)
- Madden NFL 22
- Ghost of Tsushima Director’s Cut
- Hades
- Aliens: Fireteam Elite
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Assassin's Creed Valhalla
- Doom Eternal
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- MLB The Show 21
- Mortal Kombat 11
- Tribes of Midgard
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- The Elder Scrolls Online
- Marvel’s Avengers
- It Takes Two
- Watch Dogs: Legion
- Demon's Souls
- FIFA 21
- Scarlet Nexus
Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)
- Ghost of Tsushima Director’s Cut
- Hades
- Assassin's Creed Valhalla
- Aliens: Fireteam Elite
- F1 2021
- FIFA 21
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Doom Eternal
- Metro Exodus
- It Takes Two
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Madden NFL 22
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Tribes of Midgard
- The Elder Scrolls Online
- Mortal Kombat 11
- Demon’s Souls
- Watch Dogs: Legion
- Marvel's Avengers
ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)
- Madden NFL 22
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Far Cry 5
- Friday the 13th: The Game
- Call of Duty: Modern Warfare
- Red Dead Redemption 2
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Gang Beasts
- The Forest
- Need for Speed Heat
- God of War
- CarX Drift Racing Online
- Assassin’s Creed Valhalla
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Ark: Survival Evolved
- Naruto To Boruto: Shinobi Striker
- Aliens: Fireteam Elite
- Jump Force
- Mortal Kombat XL
Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Far Cry 5
- The Crew 2
- CarX Drift Racing Online
- Red Dead Redemption 2
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Need for Speed Heat
- eFootball PES 2021 Season Update
- The Forest
- Friday the 13th: The Game
- FIFA 21
- Call of Duty: Modern Warfare
- Jump Force
- The Last of Us Part II
- Dishonered 2
- Assassin’s Creed Valhalla
- Ark: Survival Evolved
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