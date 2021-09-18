Ağustos 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Ağustos 2021 PS Store’da en çok indirilen oyunlar paylaşıldı. Avrupa'da geçtiğimiz ay PS5 üzerinden en çok indirilen oyun Ghost of Tsushima Director’s Cut oldu.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Ağustos ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi?

Ağustos 2021 PS Store'da En Çok İndirilen Oyunlar Listesi

Sony Entertainment, geçtiğimiz ay PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre  2021 yılının ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Madden NFL 22 oldu. Avrupa'da PS5 üzerinden en fazla indirilen oyunun Ghost of Tsushima Director’s Cut olduğu açıklandı.

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ABD ve Kanada'da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu Ghost of Tsushima Director’s Cut oldu. Paylaşılan listeye baktığımızda Avrupa'da geçtiğimiz ay PS4 üzerinden en fazla indirilen oyunun Hades olduğunu görüyoruz. İşte PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi!

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

  1. Madden NFL 22
  2. Ghost of Tsushima Director’s Cut
  3. Hades
  4. Aliens: Fireteam Elite
  5. Marvel's Spider-Man: Miles Morales
  6. Assassin's Creed Valhalla
  7. Doom Eternal
  8. Ratchet & Clank: Rift Apart
  9. Call of Duty: Black Ops Cold War
  10. MLB The Show 21
  11. Mortal Kombat 11
  12. Tribes of Midgard
  13. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  14. The Elder Scrolls Online
  15. Marvel’s Avengers
  16. It Takes Two
  17. Watch Dogs: Legion
  18. Demon's Souls
  19. FIFA 21
  20. Scarlet Nexus

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

  1. Ghost of Tsushima Director’s Cut
  2. Hades
  3. Assassin's Creed Valhalla
  4. Aliens: Fireteam Elite
  5. F1 2021
  6. FIFA 21
  7. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  8. Doom Eternal
  9. Metro Exodus
  10. It Takes Two
  11. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  12. Call of Duty: Black Ops Cold War
  13. Madden NFL 22
  14. Ratchet & Clank: Rift Apart
  15. Tribes of Midgard
  16. The Elder Scrolls Online
  17. Mortal Kombat 11
  18. Demon’s Souls
  19. Watch Dogs: Legion
  20. Marvel's Avengers

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

  1. Madden NFL 22
  2. Grand Theft Auto V
  3. Minecraft
  4. Far Cry 5
  5. Friday the 13th: The Game
  6. Call of Duty: Modern Warfare
  7. Red Dead Redemption 2
  8. Call of Duty: Black Ops Cold War
  9. Gang Beasts
  10. The Forest
  11. Need for Speed Heat
  12. God of War
  13. CarX Drift Racing Online
  14. Assassin’s Creed Valhalla
  15. Fall Guys: Ultimate Knockout
  16. Ark: Survival Evolved
  17. Naruto To Boruto: Shinobi Striker
  18. Aliens: Fireteam Elite
  19. Jump Force
  20. Mortal Kombat XL

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

  1. Grand Theft Auto V
  2. Minecraft
  3. Fall Guys: Ultimate Knockout
  4. Far Cry 5
  5. The Crew 2
  6. CarX Drift Racing Online
  7. Red Dead Redemption 2
  8. The Witcher 3: Wild Hunt
  9. Need for Speed Heat
  10. eFootball PES 2021 Season Update
  11. The Forest
  12. Friday the 13th: The Game
  13. FIFA 21
  14. Call of Duty: Modern Warfare
  15. Jump Force
  16. The Last of Us Part II
  17. Dishonered 2
  18. Assassin’s Creed Valhalla
  19. Ark: Survival Evolved

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