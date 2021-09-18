Ağustos 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Ağustos ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi?

Ağustos 2021 PS Store'da En Çok İndirilen Oyunlar Listesi

Sony Entertainment, geçtiğimiz ay PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre 2021 yılının ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Madden NFL 22 oldu. Avrupa'da PS5 üzerinden en fazla indirilen oyunun Ghost of Tsushima Director’s Cut olduğu açıklandı.

ABD ve Kanada'da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu Ghost of Tsushima Director’s Cut oldu. Paylaşılan listeye baktığımızda Avrupa'da geçtiğimiz ay PS4 üzerinden en fazla indirilen oyunun Hades olduğunu görüyoruz. İşte PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi!

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

Madden NFL 22 Ghost of Tsushima Director’s Cut Hades Aliens: Fireteam Elite Marvel's Spider-Man: Miles Morales Assassin's Creed Valhalla Doom Eternal Ratchet & Clank: Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War MLB The Show 21 Mortal Kombat 11 Tribes of Midgard Tom Clancy’s Rainbow Six Siege The Elder Scrolls Online Marvel’s Avengers It Takes Two Watch Dogs: Legion Demon's Souls FIFA 21 Scarlet Nexus

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

Ghost of Tsushima Director’s Cut Hades Assassin's Creed Valhalla Aliens: Fireteam Elite F1 2021 FIFA 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Doom Eternal Metro Exodus It Takes Two Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Call of Duty: Black Ops Cold War Madden NFL 22 Ratchet & Clank: Rift Apart Tribes of Midgard The Elder Scrolls Online Mortal Kombat 11 Demon’s Souls Watch Dogs: Legion Marvel's Avengers

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

Madden NFL 22 Grand Theft Auto V Minecraft Far Cry 5 Friday the 13th: The Game Call of Duty: Modern Warfare Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Black Ops Cold War Gang Beasts The Forest Need for Speed Heat God of War CarX Drift Racing Online Assassin’s Creed Valhalla Fall Guys: Ultimate Knockout Ark: Survival Evolved Naruto To Boruto: Shinobi Striker Aliens: Fireteam Elite Jump Force Mortal Kombat XL

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)