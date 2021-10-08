Eylül 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Eylül 2021 PS Store’da en çok indirilen oyunlar paylaşıldı. Avrupa'da geçtiğimiz ay PS5 üzerinden en çok indirilen video oyunu Kena: Bridge of Spirits oldu.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Eylül ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi?

Eylül 2021 PS Store'da En Çok İndirilen Oyunlar Listesi

Sony, geçtiğimiz ay PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre  2021 yılının eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun NBA 2K22 oldu. Avrupa'da PS5 üzerinden en fazla indirilen oyunun Kena: Bridge of Spiritsolduğu açıklandı.

Eylül 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Açıklandı
OYUN

Eylül 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Açıklandı

Eylül 2021 en çok kazanan mobil oyunlar belli oldu. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre Genshin Impact, oldukça büyük bir başarının altına imza attı.

ABD, Kanada ve Avrupa'da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu NBA 2K22 oldu. İşte PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi!

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

  1. NBA 2K22
  2. DEATHLOOP
  3. Kena: Bridge of Spirits
  4. Diablo II: Resurrected
  5. Madden NFL 22
  6. Ghost of Tsushima Director's Cut
  7. Tales of Arise
  8. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  9. Death Stranding Director's Cut
  10. Life is Strange: True Colors
  11. Assassin’s Creed Valhalla
  12. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  13. Marvel’s Avengers
  14. Hot Wheels Unleashed
  15. Ratchet & Clank: Rift Apart
  16. Call of Duty: Black Ops Cold War
  17. STAR WARS Jedi: Fallen Order
  18. HITMAN 3
  19. Demon’s Souls
  20. Aliens: Fireteam Elite

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

  1. Kena: Bridge of Spirits
  2. NBA 2K22
  3. Diablo II: Resurrected
  4. DEATHLOOP
  5. Ghost of Tsushima Director's Cut
  6. Death Stranding Director's Cut
  7. Tales of Arise
  8. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  9. Assassin’s Creed Valhalla
  10. F1 2021
  11. Life is Strange: True Colors
  12. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  13. It Takes Two
  14. HITMAN 3
  15. Call of Duty: Black Ops Cold War
  16. Marvel’s Avengers
  17. Metro Exodus
  18. No Man’s Sky
  19. Star Wars Jedi: Fallen Order
  20. Watch Dogs: Legion

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

  1. NBA 2K22
  2. Madden NFL 22
  3. Diablo II: Resurrected
  4. Grand Theft Auto V
  5. Minecraft
  6. Red Dead Redemption 2
  7. Need for Speed Heat
  8. Call of Duty: Black Ops Cold War
  9. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  10. Insurgency: Sandstorm
  11. Batman: Arkham Knight
  12. God of War
  13. Tales of Arise
  14. The Forest
  15. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  16. Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition
  17. Dead by Daylight
  18. Assassin’s Creed Valhalla
  19. Horizon Zero Dawn: Complete Edition
  20. Sonic Colors: Ultimate

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

  1. NBA 2K22
  2. Grand Theft Auto V
  3. Minecraft
  4. Red Dead Redemption 2
  5. Diablo II: Resurrected
  6. Need for Speed Heat
  7. Fall Guys: Ultimate Knockout
  8. The Forest
  9. Gran Turismo Sport
  10. eFootball PES 2021 Season Update
  11. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  12. The Crew 2
  13. F1 2021
  14. Call of Duty: Black Ops Cold War
  15. Assassin’s Creed The Ezio Collection
  16. Kena: Bridge of Spirits
  17. Assassin’s Creed Valhalla
  18. Assassin’s Creed Origins
  19. Horizon Zero Dawn Complete Edition
  20. Insurgency: Sandstorm

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