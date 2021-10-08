Eylül 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Eylül ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi?

Eylül 2021 PS Store'da En Çok İndirilen Oyunlar Listesi

Sony, geçtiğimiz ay PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre 2021 yılının eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun NBA 2K22 oldu. Avrupa'da PS5 üzerinden en fazla indirilen oyunun Kena: Bridge of Spiritsolduğu açıklandı.

ABD, Kanada ve Avrupa'da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu NBA 2K22 oldu. İşte PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi!

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

NBA 2K22 DEATHLOOP Kena: Bridge of Spirits Diablo II: Resurrected Madden NFL 22 Ghost of Tsushima Director's Cut Tales of Arise Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Death Stranding Director's Cut Life is Strange: True Colors Assassin’s Creed Valhalla Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Marvel’s Avengers Hot Wheels Unleashed Ratchet & Clank: Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War STAR WARS Jedi: Fallen Order HITMAN 3 Demon’s Souls Aliens: Fireteam Elite

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

Kena: Bridge of Spirits NBA 2K22 Diablo II: Resurrected DEATHLOOP Ghost of Tsushima Director's Cut Death Stranding Director's Cut Tales of Arise Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla F1 2021 Life is Strange: True Colors Tom Clancy’s Rainbow Six Siege It Takes Two HITMAN 3 Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Avengers Metro Exodus No Man’s Sky Star Wars Jedi: Fallen Order Watch Dogs: Legion

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

NBA 2K22 Madden NFL 22 Diablo II: Resurrected Grand Theft Auto V Minecraft Red Dead Redemption 2 Need for Speed Heat Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Insurgency: Sandstorm Batman: Arkham Knight God of War Tales of Arise The Forest Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition Dead by Daylight Assassin’s Creed Valhalla Horizon Zero Dawn: Complete Edition Sonic Colors: Ultimate

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)