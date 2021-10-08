Eylül 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu
Eylül 2021 PS Store’da en çok indirilen oyunlar paylaşıldı. Avrupa'da geçtiğimiz ay PS5 üzerinden en çok indirilen video oyunu Kena: Bridge of Spirits oldu.
Eylül ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi?
Eylül 2021 PS Store'da En Çok İndirilen Oyunlar Listesi
Sony, geçtiğimiz ay PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre 2021 yılının eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun NBA 2K22 oldu. Avrupa'da PS5 üzerinden en fazla indirilen oyunun Kena: Bridge of Spiritsolduğu açıklandı.
Eylül 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Açıklandı
Eylül 2021 en çok kazanan mobil oyunlar belli oldu. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre Genshin Impact, oldukça büyük bir başarının altına imza attı.
ABD, Kanada ve Avrupa'da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu NBA 2K22 oldu. İşte PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi!
ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)
- NBA 2K22
- DEATHLOOP
- Kena: Bridge of Spirits
- Diablo II: Resurrected
- Madden NFL 22
- Ghost of Tsushima Director's Cut
- Tales of Arise
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Death Stranding Director's Cut
- Life is Strange: True Colors
- Assassin’s Creed Valhalla
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Marvel’s Avengers
- Hot Wheels Unleashed
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- STAR WARS Jedi: Fallen Order
- HITMAN 3
- Demon’s Souls
- Aliens: Fireteam Elite
Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)
- Kena: Bridge of Spirits
- NBA 2K22
- Diablo II: Resurrected
- DEATHLOOP
- Ghost of Tsushima Director's Cut
- Death Stranding Director's Cut
- Tales of Arise
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Assassin’s Creed Valhalla
- F1 2021
- Life is Strange: True Colors
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- It Takes Two
- HITMAN 3
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Avengers
- Metro Exodus
- No Man’s Sky
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Watch Dogs: Legion
ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)
- NBA 2K22
- Madden NFL 22
- Diablo II: Resurrected
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Red Dead Redemption 2
- Need for Speed Heat
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Insurgency: Sandstorm
- Batman: Arkham Knight
- God of War
- Tales of Arise
- The Forest
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition
- Dead by Daylight
- Assassin’s Creed Valhalla
- Horizon Zero Dawn: Complete Edition
- Sonic Colors: Ultimate
Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)
- NBA 2K22
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Red Dead Redemption 2
- Diablo II: Resurrected
- Need for Speed Heat
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- The Forest
- Gran Turismo Sport
- eFootball PES 2021 Season Update
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- The Crew 2
- F1 2021
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Assassin’s Creed The Ezio Collection
- Kena: Bridge of Spirits
- Assassin’s Creed Valhalla
- Assassin’s Creed Origins
- Horizon Zero Dawn Complete Edition
- Insurgency: Sandstorm
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