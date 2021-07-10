Haziran 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu
Haziran 2021 PS Store’da en çok indirilen oyunlar paylaşıldı. Geçtiğimiz ay PS5 üzerinden en çok indirilen oyun Ratchet & Clank: Rift Apart oldu. İşte detaylar!
Haziran ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi?
Haziran 2021 PS Store En Çok İndirilen Oyunları Listesi
Sony Entertainment, geçtiğimiz ay PlayStation Store üzerinden en çok indirilen video oyunlarını paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre 2021 yılının haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Ratchet & Clank: Rift Apart oldu.
ABD, Kanada ve Avrupa’da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu Cyberpunk 2077 oldu. CD Project RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077, sahip olduğu hatalar nedeni ile eleştirilerin odağı haline gelmişti.
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ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Chivalry 2
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Guilty Gear -Strive-
- SCARLET NEXUS
- Dark Alliance
- NBA 2K21 Next Generation
- FIFA 21
- Mortal Kombat 11
- MLB The Show 21
- It Takes Two
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Returnal
- Demon’s Souls
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Assassin’s Creed Valhalla
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Resident Evil Village
- Metro Exodus
Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- FIFA 21
- Chivalry 2
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- It Takes Two
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Metro Exodus
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Assassin’s Creed Valhalla
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- NBA 2K21 Next Generation
- Demon’s Souls
- Dark Alliance
- Mortal Kombat 11
- Scarlet Nexus
- Returnal
- Resident Evil Village
- Guilty Gear -Strive-
- Necromunda: Hired Gun
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)
- Cyberpunk 2077
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K21
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Chivalry 2
- Rust Console Edition
- MLB The Show 21
- God of War
- Far Cry 5
- Knockout City
- Red Dead Redemption 2
- Friday the 13th: The Game
- CarX Drift Racing Online
- Guilty Gear -Strive-
- Mortal Kombat 11
- FIFA 21
- Dark Alliance
- Need for Speed Heat
- UFC 4
Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)
- Cyberpunk 2077
- FIFA 2021
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- NBA 2K21
- Red Dead Redemption 2
- The Crew 2
- CarX Drift Racing Online
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Gran Turismo Sport
- Chivalry 2
- Far Cry 5
- eFootball PES 2021 Season Update
- Anthem
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Far Cry 3 Classic Edition
- Friday the 13th: The Game
- ARK: Survival Evolved
- Green Hell
- Gang Beasts
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