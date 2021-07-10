Haziran 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Haziran 2021 PS Store’da en çok indirilen oyunlar paylaşıldı. Geçtiğimiz ay PS5 üzerinden en çok indirilen oyun Ratchet & Clank: Rift Apart oldu. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Haziran ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi?

Haziran 2021 PS Store En Çok İndirilen Oyunları Listesi

Sony Entertainment, geçtiğimiz ay PlayStation Store üzerinden en çok indirilen video oyunlarını paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre  2021 yılının haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Ratchet & Clank: Rift Apart oldu.

ABD, Kanada ve Avrupa’da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu Cyberpunk 2077 oldu. CD Project RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077, sahip olduğu hatalar nedeni ile eleştirilerin odağı haline gelmişti.

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ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

  1. Ratchet & Clank: Rift Apart
  2. Chivalry 2
  3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  4. Guilty Gear -Strive-
  5. SCARLET NEXUS
  6. Dark Alliance
  7. NBA 2K21 Next Generation
  8. FIFA 21
  9. Mortal Kombat 11
  10. MLB The Show 21
  11. It Takes Two
  12. Call of Duty: Black Ops Cold War
  13. Star Wars Jedi: Fallen Order
  14. Returnal
  15. Demon’s Souls
  16. Final Fantasy VII Remake Intergrade
  17. Assassin’s Creed Valhalla
  18. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  19. Resident Evil Village
  20. Metro Exodus

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

  1. Ratchet & Clank: Rift Apart
  2. FIFA 21
  3. Chivalry 2
  4. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  5. It Takes Two
  6. Star Wars Jedi: Fallen Order
  7. Metro Exodus
  8. Call of Duty: Black Ops Cold War
  9. Assassin’s Creed Valhalla
  10. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  11. NBA 2K21 Next Generation
  12. Demon’s Souls
  13. Dark Alliance
  14. Mortal Kombat 11
  15. Scarlet Nexus
  16. Returnal
  17. Resident Evil Village
  18. Guilty Gear -Strive-
  19. Necromunda: Hired Gun
  20. Final Fantasy VII Remake Intergrade

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

  1. Cyberpunk 2077
  2. Grand Theft Auto V
  3. NBA 2K21
  4. Minecraft
  5. Call of Duty: Black Ops Cold War
  6. Chivalry 2
  7. Rust Console Edition
  8. MLB The Show 21
  9. God of War
  10. Far Cry 5
  11. Knockout City
  12. Red Dead Redemption 2
  13. Friday the 13th: The Game
  14. CarX Drift Racing Online
  15. Guilty Gear -Strive-
  16. Mortal Kombat 11
  17. FIFA 21
  18. Dark Alliance
  19. Need for Speed Heat
  20. UFC 4

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

  1. Cyberpunk 2077
  2. FIFA 2021
  3. Grand Theft Auto V
  4. Minecraft
  5. NBA 2K21
  6. Red Dead Redemption 2
  7. The Crew 2
  8. CarX Drift Racing Online
  9. Call of Duty: Black Ops Cold War
  10. Gran Turismo Sport
  11. Chivalry 2
  12. Far Cry 5
  13. eFootball PES 2021 Season Update
  14. Anthem
  15. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  16. Far Cry 3 Classic Edition
  17. Friday the 13th: The Game
  18. ARK: Survival Evolved
  19. Green Hell
  20. Gang Beasts

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