Haziran 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Haziran ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi?

Haziran 2021 PS Store En Çok İndirilen Oyunları Listesi

Sony Entertainment, geçtiğimiz ay PlayStation Store üzerinden en çok indirilen video oyunlarını paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre 2021 yılının haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Ratchet & Clank: Rift Apart oldu.

ABD, Kanada ve Avrupa’da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu Cyberpunk 2077 oldu. CD Project RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077, sahip olduğu hatalar nedeni ile eleştirilerin odağı haline gelmişti.

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

Ratchet & Clank: Rift Apart Chivalry 2 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Guilty Gear -Strive- SCARLET NEXUS Dark Alliance NBA 2K21 Next Generation FIFA 21 Mortal Kombat 11 MLB The Show 21 It Takes Two Call of Duty: Black Ops Cold War Star Wars Jedi: Fallen Order Returnal Demon’s Souls Final Fantasy VII Remake Intergrade Assassin’s Creed Valhalla Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Resident Evil Village Metro Exodus

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

Ratchet & Clank: Rift Apart FIFA 21 Chivalry 2 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales It Takes Two Star Wars Jedi: Fallen Order Metro Exodus Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed Valhalla Tom Clancy’s Rainbow Six Siege NBA 2K21 Next Generation Demon’s Souls Dark Alliance Mortal Kombat 11 Scarlet Nexus Returnal Resident Evil Village Guilty Gear -Strive- Necromunda: Hired Gun Final Fantasy VII Remake Intergrade

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V NBA 2K21 Minecraft Call of Duty: Black Ops Cold War Chivalry 2 Rust Console Edition MLB The Show 21 God of War Far Cry 5 Knockout City Red Dead Redemption 2 Friday the 13th: The Game CarX Drift Racing Online Guilty Gear -Strive- Mortal Kombat 11 FIFA 21 Dark Alliance Need for Speed Heat UFC 4

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)